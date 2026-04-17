Una de las obras viales más esperadas de la Patagonia argentina sigue avanzando a paso firme. La obra en la Ruta Provincial 23 entre Rahue y Pilo Lil alcanza un 29% de ejecución y forma parte de un plan integral que busca completar la totalidad del corredor, lo que mejorará la transitabilidad durante todo el año, y fortalecerá el desarrollo turístico y productivo. Además se consolidará la integración territorial en la región del Pehuén. La Ruta Provincial 23 unirá tres pasos fronterizos importantes: Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal. Es la vía territorial a menor altura de los valles cordilleranos y fundamental para la región del Pehuén. Además, permite conectar la Ruta Nacional 242 con la Ruta Nacional 40 en Junín de los Andes. Asimismo, se trata de una ruta con un valor turístico enorme por su naturaleza, que atrae cada vez más visitantes incluso provenientes de Chile. Las obras incluyen: No es una simple repavimentación: el proyecto apunta a que la ruta pueda ser transitada durante la mayor parte del año, algo que hasta ahora era imposible por las condiciones climáticas invernales. La obra se divide en tres tramos sobre la misma ruta: El gobernador Rolando Figueroa afirmó que la región del Pehuén “tiene un gran potencial turístico que aumentará con la llegada del pavimento a las localidades de Aluminé y Villa Pehuenia”. Cuando los tres tramos estén terminados, será posible recorrer con asfalto continuo los valles cordilleranos desde Caviahue-Copahue hasta Villa La Angostura, generando un corredor turístico sin precedentes en el norte neuquino. Cabe destacar que el gobierno proyecta la pavimentación de más de 600 kilómetros en distintas rutas. Esto permitirá el desarrollo de las localidades, las economías regionales y el turismo. Al mismo tiempo, las autoridades de Vialidad solicitan a los conductores que circulen con precaución en los tramos en obra, respetando la señalización y las indicaciones del personal, ya que hay maquinaria activa y desvíos provisorios en varios sectores.