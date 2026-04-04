La transformación de la Ruta Nacional 19 en autopista avanza con obras en distintos frentes entre Córdoba y San Francisco. El proyecto, considerado clave para la conectividad regional, registra diversos avances a lo largo de la traza que permitirán incrementar el flujo de tráfico constante. Con una inversión total de $ 191.166 millones, la obra de vialidad busca modernizar una de las trazas más importantes del país. Los trabajos son ejecutados por el Gobierno de Córdoba y forman parte de un plan estratégico de infraestructura. Los trabajos se centran en diferentes puntos del trazado de la Ruta Nacional Autopista Número 19 y en el tramo ubicado entre Los Chañaritos y Santiago Temple se colocaron capas de asfalto en unos 4 kilómetros de calzada. En paralelo, se ejecutaron tareas en los 62,9 kilómetros totales del proyecto. Entre ellas, se destacan la construcción de alcantarillas y el desarrollo de estructuras clave como puentes. También avanzan el montaje de vigas, el hormigonado de columnas y la excavación de pilotes. A esto se suman trabajos de compactación de terraplenes y conformación de cunetas. La futura autopista contará con dos carriles por sentido de circulación y tendrá control total de accesos, lo cual permitirá mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Además, se proyecta una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora en un entorno rural. El diseño contempla colectoras, banquinas, iluminación y señalización integral, junto con seis puntos de retorno e intersecciones con diferentes rutas internas. En paralelo al desarrollo de la Autopista Ruta 19, el Gobierno provincial puso en marcha la pavimentación de la Ruta Provincial S-372. El tramo intervenido conecta la Ruta Provincial 5, en Santa Rosa de Calamuchita, con la Ruta Nacional 36, cerca de Soconcho. Se trata de una obra estratégica en una zona de relieve montañoso, que atraviesa sectores de las sierras chicas. El objetivo es mejorar la circulación en un corredor que presenta alta demanda, especialmente durante temporadas turísticas. El proyecto busca aliviar el tránsito sobre la RP 5, una vía que suele saturarse en épocas de mayor movimiento. Además, permitirá una conexión más directa con la autovía Córdoba–Río Cuarto, evitando rodeos por los diques Embalse y Los Molinos. Además, entre los trabajos previstos se incluye la construcción de una rotonda para ordenar accesos en Santa Rosa, junto con la inclusión de carriles auxiliares en tramos con pendientes.