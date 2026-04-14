Vialidad Mendoza avanza con el último tramo de pavimentación de la Ruta Provincial 82, que va desde Vistalba a Cacheuta, y que inició a comienzos del 2019. Se trata de uno de los principales corredores turísticos de Mendoza, que tuvo que posponer su avance por el confinamiento a causa del coronavirus en 2020. Esta obra que está cerca de ser inaugurada en su tramo final permitirá mejorar la seguridad vial de la provincia, la transitabilidad de los vehículos en temporadas altas y potenciará el turismo local. El proyecto se centra en una calzada más ancha que la anterior capaz de soportar el alto volumen vehicular en horarios pico. Además, se realizaron otras tareas: Se trata de una ruta importante para la provincia porque cumple un rol estratégico en la conectividad, el turismo y el desarrollo urbano. La Ruta Provincial 82 une Godoy Cruz y Luján de Cuyo con Cacheuta, Potrerillos, el Dique Potrerillos y el camino hacia la Cordillera de los Andes. Por este motivo, es un eje fundamental de acceso desde la ciudad hacia la precordillera y la montaña. Miles de turistas llegan en temporada alta para hacer la “Ruta del Vino” y conocer los mejores viñedos de la zona. Asimismo, muchos de ellos llevan adelante un turismo de montaña, ideal para conocer los paisajes naturaleza de la provincia. En cualquiera de los dos casos contarán con la Ruta Provincial 82 en óptimas condiciones la circulación vehicular. Cabe destacar que, mientras se finaliza la fase final de la obra, la ruta permanece abierta al tránsito, sin embargo, se recomienda a los conductores a tomar los recaudos pertinentes a la hora de transitar por la zona. Se deben respetar las indicaciones de los banderilleros y seguir los desvíos habilitados por el momento. La gran noticia para los locales o los turistas es que el plazo de esta etapa es de 24 meses, es decir, que se prevé que esté lista para el segundo semestre del 2026.