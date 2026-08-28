Nuevos créditos hipotecarios: cómo saber si conviene acceder y quiénes queda afuera
El Gobierno pondrá hasta $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a disposición de los bancos para impulsar los créditos hipotecarios. La medida podría ampliar el acceso a la vivienda, aunque no resuelve los problemas estructurales del financiamiento a largo plazo.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dijo que el banco central estadounidense tendrá “trabajo por hacer” si las autoridades monetarias no confían en que la inflación subyacente está volviendo al 2%. Sus principales definiciones.