Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este viernes, 28 de agosto de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

Con base en la información publicada en el sitio oficial de Binance, a continuación se muestran las precios de los principales criptoactivos:

La cotización de Bitcoin se mantiene en una sólida posición, con un precio actual de 79,586.73 dólares y 127,482,024.11 pesos argentinos. En las últimas 24 horas, su variación ha sido de 0.08, lo que refleja una estabilidad en su valorización frente a la volatilidad típica del mercado de criptomonedas. Este rendimiento indica un crecimiento sostenido, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan refugio en la cripto más reconocida.

Por otro lado, Ethereum también muestra un comportamiento favorable con un precio de 2,505.00 dólares y 4,012,509.00 pesos argentinos. Al igual que Bitcoin, su variación en las últimas 24 horas ha sido de 0.08, sugiriendo una tendencia estable en su cotización. Este desempeño puede incrementar la confianza del mercado en Ethereum, consolidándose como una opción viable para aquellos interesados en diversificar su portafolio en el ámbito de las criptomonedas.