Las ganancias corporativas en EE.UU. han alcanzado un récord mientras que la participación de los trabajadores en la renta nacional cayó a mínimos históricos, alimentando el descontento entre muchos estadounidenses y una creciente reacción política.

Las ganancias antes de impuestos alcanzaron una cifra anualizada de u$s 4,8 billones en el segundo trimestre, o el 18% del ingreso nacional, según datos de la Oficina de Análisis Económico, el porcentaje más alto desde la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. La participación de los empleados a través de salarios y beneficios cayó al 60%, el nivel más bajo desde la década de 1950.

“Con independencia del indicador que se utilice, los trabajadores, en términos de remuneración, han estado recibiendo una proporción cada vez menor del ingreso nacional con el paso del tiempo”, afirmó Abiel Reinhart, economista de JPMorgan.

“Y la otra cara de la moneda es: ¿a dónde va ese ingreso? Tiene que ir a alguna parte. Y una buena parte se refleja en los márgenes de beneficio de las empresas”.

Este marcado contraste subraya una creciente división que se ha convertido en una fractura política en los Estados Unidos de Donald Trump, donde los votantes expresan cada vez más su descontento con el rumbo de la economía y se inclinan hacia políticas más populistas en ambos extremos del espectro político.

El auge de las ganancias de este año ha impulsado las acciones estadounidenses a máximos históricos, ya que el boom de la IA alimenta las enormes ganancias de las grandes tecnológicas y la guerra de Trump contra Irán impulsa los precios del combustible y los márgenes de los gigantes petroleros. El sólido desempeño de las empresas estadounidenses también ha beneficiado a los fondos de jubilación, que se han visto favorecidos por los altos precios de las acciones y los dividendos.

Pero esta bonanza corporativa está aumentando la desigualdad en Estados Unidos. Los rendimientos extraordinarios benefician principalmente a los estadounidenses más ricos, que obtienen gran parte de sus ingresos de las inversiones, mientras que los hogares de ingresos medios y bajos dependen en mayor medida de sus salarios.

La inflación también ha superado el crecimiento salarial, lo que provocó que los ingresos reales por hora cayeran un 0,2% en julio en comparación con el año anterior.

“Los beneficios que están registrando los más ricos superan con creces las ganancias —si las hay— de las rentas más bajas”, afirmó Elizabeth Pancotti, vicepresidenta de políticas de Groundwork Collaborative, un think-tank progresista.

El boom de la IA alimenta las enormes ganancias de las grandes tecnológicas y la guerra de Trump contra Irán impulsa los precios del combustible y los márgenes de los gigantes petroleros.

“Lo que vemos hoy es que existen dos economías distintas: una para quienes obtienen sus ingresos principales a través de inversiones e ingresos pasivos... y otra para los trabajadores típicos que cumplen con su horario laboral a diario”.

Trump implementó drásticas reducciones de impuestos que benefician principalmente a las empresas y a los estadounidenses más ricos, al tiempo que ha recortado la financiación de programas de asistencia social como los cupones de alimentos.

La creciente brecha entre la fortuna de las empresas y sus inversores, por un lado, y la de los estadounidenses de bajos ingresos, por el otro, provocó una creciente reacción de los votantes, indignados por la creciente desigualdad.

Ambos partidos políticos han adoptado una retórica cada vez más populista, mientras que los Socialistas Democráticos de América han desplazado a los moderados en las primarias demócratas. En Nueva York, Zohran Mamdani llegó a la alcaldía tras arremeter contra la “avaricia corporativa”.

El vicepresidente JD Vance ha utilizado un discurso populista en sus recientes intervenciones, abogando por una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas. El propio Trump ha acusado a las empresas de “obtener beneficios abusivos” y “aumentar los precios”.

Un estudio del IPS publicado el jueves reveló que los directores ejecutivos de las mayores empresas estadounidenses con salarios bajos vieron aumentar sus sueldos un 41 % entre 2019 y 2025: En el caso del trabajador medio, la cifra no superó el 21% por debajo del aumento de ls precios, que llegó al 26% en ese periodo.

Los trabajadores han ido perdiendo poder gradualmente en el ámbito corporativo de EEUU desde principios de la década de 1980, a medida que la afiliación sindical ha disminuido y las empresas subcontratan cada vez más puestos de trabajo a proveedores externos.

Sin embargo, la caída en la participación del trabajo en el ingreso se ha acelerado en los últimos cinco años y, especialmente, durante los últimos 12 meses.

Los expertos señalaron que resultaba difícil evaluar si esta aceleración era el resultado de un nuevo cambio estructural —como el impacto de la inteligencia artificial— o de factores más temporales, como la alta inflación y las secuelas posteriores a la pandemia.

“Durante varias décadas se ha producido un cambio en el equilibrio de poder del trabajo hacia el capital en EEUU”, afirmó Anna Stansbury, profesora de economía en la MIT Sloan School of Management.

“Parece poco probable que lo que está sucediendo ahora... pueda utilizarse para deducir un gran cambio estructural en el poder más allá de la tendencia constante y continua que hemos estado observando durante mucho tiempo”, añadió.