Para los gigantes de Wall Street, las acciones argentinas vinculadas al sector energético todavía ofrecen un importante margen de recuperación, aunque el recorrido podría no ser inmediato.

Esa es la principal conclusión de un nuevo informe del Citi, que ratificó su recomendación de compra para Pampa Energía y Central Puerto, con potenciales de suba de hasta casi 70% en dólares.

El banco considera que las dos compañías cotizan con valuaciones atractivas y que sus resultados comienzan a reflejar los beneficios de la reforma del mercado eléctrico.

Sin embargo, también introdujo una advertencia: “Las acciones pueden continuar baratas mientras no aparezcan nuevos catalizadores y permanezca elevada la volatilidad política argentina”.

“Seguimos teniendo una visión positiva del sector de generación eléctrica en Argentina”, señaló Citi. Para el banco, los balances del segundo trimestre demostraron que el cambio en las reglas del sector ya está impulsando los ingresos y los márgenes de las empresas.

El problema aparece a la hora de encontrar el próximo motor para las cotizaciones. Las nuevas inversiones y adquisiciones disponibles en el mercado son adjudicadas, en algunos casos, con tasas de retorno que Citi considera demasiado bajas para compensar el riesgo argentino.

La acción con casi 70% de potencial

Citi reiteró su recomendación de compra sobre Central Puerto, con una calificación de riesgo alto, y mantuvo su precio objetivo en u$s 22 por ADR.

Al momento de elaborar el informe, la acción cotizaba a u$s 12,98. Por lo tanto, el objetivo del banco supone un potencial de apreciación del 69,5% durante los próximos doce meses.

La visión favorable está apoyada principalmente en la transformación del mercado eléctrico. Citi considera que Central Puerto es una de las exposiciones más directas a esa reforma, debido a su posición como el mayor generador privado del país por capacidad instalada.

La compañía posee unos 6703 megavatios de capacidad entre centrales térmicas, hidroeléctricas, parques eólicos y solares. Produce cerca del 15,4% de la energía eléctrica generada en Argentina, participación que se aproxima al 19% si se incluyen sus tenencias en las centrales vinculadas al programa Foninvemem.

El banco destacó que los resultados del segundo trimestre mostraron con claridad la mejora de los precios y de los márgenes del negocio. Después de ese balance, elevó sus estimaciones y ahora espera que Central Puerto alcance un EBITDA de u$s 521 millones en 2026, un crecimiento del 55% frente al año anterior.

Para 2027 proyecta un EBITDA de u$s 529 millones, mientras que el flujo de caja libre alcanzaría u$s 235 millones en 2026, u$s 222 millones en 2027 y u$s 321 millones en 2028.

A mediano plazo, la empresa también podría beneficiarse de una mayor demanda eléctrica proveniente de actividades intensivas en energía, como la minería, la producción de petróleo y gas y el desarrollo de centros de datos.

En el escenario más optimista de Citi, el ADR de Central Puerto podría alcanzar los u$s 27, equivalente a una suba de 108%.

Para llegar a esa valuación, la compañía debería sumar alrededor de u$s 600 millones en nuevos proyectos con una tasa interna de retorno cercana al 15%, además de poner en valor parte de sus activos mineros y forestales.

El escenario bajista, en cambio, ubica la acción en u$s 13, prácticamente en línea con el precio que tenía cuando se publicó el informe. Ese cálculo supone precios de la energía en el mercado spot 10% inferiores a los previstos y una suba de 200 puntos básicos en el costo de capital.

Pampa Energía: Citi proyecta una suba superior al 50%

La segunda acción recomendada es Pampa Energía. Citi mantuvo su precio objetivo en u$s 121 por ADR, frente a una cotización de u$s 79,52 considerada en el análisis. La diferencia representa un potencial de suba del 52,2%.

La entidad espera que el EBITDA de Pampa alcance aproximadamente u$s 1600 millones en 2026, con un crecimiento del 55% interanual, y que luego avance hasta u$s 1900 millones en 2027.

Uno de los principales impulsores será el aumento de la producción petrolera de Rincón de Aranda, en Vaca Muerta. El yacimiento produjo alrededor de 22.000 barriles diarios en mayo y Citi espera que alcance gradualmente los 28.000 barriles por día hacia el cuarto trimestre.

A eso se suman la mejora de los precios de la generación eléctrica y los aportes de las participaciones que Pampa mantiene en Transportadora de Gas del Sur y Transener.

La valuación también resulta atractiva en relación con su capacidad esperada de generación de resultados. De acuerdo con las estimaciones del banco, Pampa cotiza a unas 3,4 veces su EBITDA proyectado para 2026 y 2,6 veces el de 2027.

Citi también valoró positivamente el proyecto FertilPampa, la planta de fertilizantes que demandaría una inversión cercana a los u$s 2700 millones. Según uno de los escenarios de valuación del informe, el proyecto podría aportar aproximadamente u$s 6 adicionales por ADR.

Sin embargo, la iniciativa también eleva la complejidad del caso de inversión. La magnitud del desembolso deja a la valuación expuesta a eventuales demoras, sobrecostos o cambios en la fecha de entrada en operación.

En el escenario alcista, que contempla una mayor valuación para TGS, exportaciones de gas natural licuado y la concreción del proyecto de fertilizantes, Citi calcula un valor de u$s 148 por ADR, con un potencial de 86%.

En el escenario bajista, el precio podría caer hasta u$s 75. Para llegar a ese resultado, el banco supone un aumento de 250 puntos básicos en el costo de capital y una baja de 40% en dólares en el valor de las participaciones que posee Pampa.

La advertencia de Citi

La principal advertencia del informe no está relacionada con los resultados operativos de las empresas, sino con la ausencia de disparadores suficientemente fuertes para que el mercado reconozca rápidamente ese valor.

Hasta fin de año están previstas tres operaciones importantes: la venta de las participaciones de Enarsa en las centrales térmicas San Martín y Belgrano y la licitación de la concesión hidroeléctrica de Futaleufú.

El Gobierno también analiza organizar licitaciones periódicas, anuales o semestrales, para incorporar capacidad térmica y sistemas de almacenamiento con baterías.

Estas oportunidades podrían convertirse en catalizadores para Pampa y Central Puerto. Sin embargo, Citi se mostró “menos confiado” respecto de esa posibilidad después de observar los resultados de procesos competitivos recientes.

Según el banco, algunos grupos económicos aceptaron tasas internas de retorno inferiores a las exigidas por Pampa y Central Puerto. Las dos empresas optaron por conservar la disciplina financiera y evitar proyectos que no compensaran adecuadamente el costo de capital y el riesgo del país.

La decisión protege la rentabilidad de los accionistas, pero reduce las posibilidades de anunciar nuevas inversiones o adquisiciones que impulsen las acciones en el corto plazo.

En el caso de las centrales de Enarsa, existe una alternativa favorable. Los accionistas privados actuales, entre ellos Pampa, Central Puerto, AES, Enel y Orazul, contarían con derechos preferentes y podrían acompañar la venta al mismo precio ofrecido por el ganador. Así, Pampa y Central Puerto podrían capturar parte de la oportunidad sin necesidad de liderar una oferta con una rentabilidad demasiado baja.

Baratas, pero atravesadas por la política

Para Citi, la reforma del mercado eléctrico está mejorando los fundamentos del sector, pero las valuaciones siguen muy condicionadas por el riesgo argentino.

La continuidad de la agenda económica y regulatoria del Gobierno aparece como una variable decisiva. Una reversión de las reformas, una mayor intervención sobre las tarifas o un aumento del riesgo país podría elevar el costo de capital y reducir sensiblemente los precios objetivos.

Central Puerto todavía obtiene alrededor del 55% de sus ingresos del mercado eléctrico regulado. Pampa, por su parte, es una de las acciones argentinas más líquidas y, por lo tanto, suele reaccionar con intensidad frente a cambios en el apetito internacional por activos locales.

La conclusión de Citi combina optimismo operativo con cautela financiera: Pampa y Central Puerto tienen balances más sólidos, mejores perspectivas de ganancias y valuaciones deprimidas, pero necesitan nuevos proyectos rentables o una baja del riesgo argentino para que el mercado cierre esa brecha.

Por ahora, el banco mantiene la recomendación de compra. Pero advierte que estar barato no es suficiente: sin catalizadores, una acción puede seguir barata durante bastante tiempo.