El Gobierno vuelve a apostar por la casa propia: usará el FGS de ANSES y movilizará $2 billones para créditos hipotecarios

El Ministerio de Economía anunció la puesta en marcha de un programa oficial destinado a reactivar la oferta de préstamos para la vivienda a través de la banca privada y pública.

La iniciativa contempla la movilización de $2 billones con el objetivo de facilitar el acceso a la propiedad privada y brindar soluciones habitacionales a aproximadamente 18.000 familias en todo el territorio nacional.

Durante la presentación de la medida, las autoridades económicas remarcaron que el desarrollo del crédito hipotecario constituye una prioridad estratégica de gestión.

Entre los fundamentos principales, destacaron el impacto multiplicador que genera la construcción en la actividad económica general y la incentivación del empleo formal en distintos sectores productivos.

El mecanismo financiero para resolver el descalce de plazos

La clave del plan radica en la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES como fuente de financiamiento de largo plazo para las entidades bancarias.

La operatoria consistirá en licitaciones de depósitos a plazo fijo extendidos de 1 a 5 años , una herramienta pensada para mitigar el histórico problema de descalce temporal que enfrentan las instituciones financieras al prestar a largo plazo con depósitos a corto plazo.

El Gobierno vuelve a apostar por la casa propia: usará el FGS de ANSES y movilizará $2 billones para créditos hipotecarios

Esta inyección de liquidez busca dotar de previsibilidad al sistema de crédito y acelerar el otorgamiento de líneas para la compra de unidades residenciales.

Desde la cartera económica señalaron que, si bien el stock de préstamos en pesos mostró una recuperación significativa, la penetración del crédito hipotecario aún representa un porcentaje mínimo en comparación con el Producto Interno Bruto.

El rol y la solvencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Creado en 2007 para resguardar los recursos del sistema previsional, el FGS administra una cartera diversificada que incluye títulos públicos del Tesoro, acciones corporativas, proyectos de infraestructura y colocaciones financieras.

En los últimos años, el patrimonio del organismo experimentó un crecimiento sustancial impulsado por la revalorización de sus activos de deuda soberana .

La normativa vigente faculta al FGS a canalizar recursos en instrumentos que no solo preserven el valor de los fondos de los jubilados, sino que también promuevan el desarrollo del mercado de capitales.

De esta manera, el volcado de capital al circuito crediticio pretende transformar el ahorro previsional en un dinamizador directo del mercado inmobiliario.

Impacto esperado en el acceso a la vivienda y el mercado de alquileres

La ampliación de estas líneas busca transformar el panorama habitacional para miles de jóvenes y trabajadores que hoy destinan una parte sustancial de sus ingresos al pago de un alquiler.

Al extender los plazos de fondeo, la meta del Ejecutivo es lograr que las cuotas mensuales de las hipotecas se equiparen a los valores de los arrendamientos tradicionales, incentivando a los inquilinos a dar el paso hacia la bancarización y la formalidad laboral para calificar al crédito.

Por otro lado, la inyección de $2 billones prometen dinamizar la compraventa de propiedades usadas y el desarrollo de nuevos emprendimientos inmobiliarios .

La aceleración en la firma de escrituras no solo impactará en el sector de la construcción, sino que también impulsará la demanda en rubros secundarios como el equipamiento del hogar, la venta de insumos y los servicios profesionales vinculados a las operaciones inmobiliarias.