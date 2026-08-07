Sacar un crédito hipotecario es uno de los principales caminos para acceder a la vivienda propia. Sin embargo, una vez firmado el préstamo aparecen nuevas decisiones que pueden tener un fuerte impacto en el costo final del financiamiento.

Una de ellas es la posibilidad de cancelar anticipadamente parte del crédito. Aunque muchos consideran que es una buena estrategia para terminar antes de pagar la deuda y reducir los intereses, la operación no siempre resulta gratuita. En la mayoría de los casos, los bancos cobran una comisión por precancelación y cada entidad establece condiciones diferentes.

Por eso, antes de destinar los ahorros a reducir el saldo del préstamo, conviene revisar el contrato y conocer cuánto cobra cada banco por este tipo de operaciones.

Cuánto cobra cada banco por adelantar cuotas

Las comisiones varían según la entidad y el tipo de operación. En la mayoría de los casos, los bancos cobran entre un 2% y un 4% más IVA sobre el monto que se busca cancelar, aunque existen diferencias según si se trata de una cancelación total o parcial y según el momento en que se realiza.

Un relevamiento de las condiciones informadas por las entidades muestra el siguiente panorama:

Hipotecario: 3% + IVA

Ciudad: 3% + IVA

Supervielle: 4% + IVA

ICBC: 3% + IVA

Brubank: 4% + IVA

Nación: 4% + IVA

Santander: 3% + IVA

Macro: 2% + IVA

BBVA: 4% + IVA

Galicia: 4% + IVA

Patagonia: 2% + IVA

Credicoop: no aclara

Banco del Sol: 4% + IVA

COMAFI: 3% + IVA

En algunos casos, la comisión no se aplica durante toda la vida del crédito. Por ejemplo, el Banco Ciudad establece que la cancelación total queda libre de cargo una vez que pasó la cuarta parte del plazo original del préstamo o 180 días desde el otorgamiento, tomando el período que resulte mayor.

Por qué los bancos cobran una penalidad por adelantar cuotas

La explicación está en cómo funcionan los créditos hipotecarios, especialmente los préstamos UVA, que son los más ofrecidos actualmente.

En este tipo de financiamiento, la deuda se actualiza por inflación y las cuotas siguen el denominado sistema francés de amortización. Durante los primeros años del préstamo, una mayor proporción de la cuota está destinada al pago de intereses y una menor parte a reducir el capital adeudado.

Por eso, cuando un cliente cancela anticipadamente una parte del crédito, el banco deja de recibir los intereses futuros que estaban previstos en el contrato. De esta manera, la comisión funciona como una compensación parcial por esa pérdida.

En diálogo con El Cronista, Federico De Cristo, profesor de Economía y Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, explicó que “el contrato determina las condiciones para la precancelación total o parcial del capital adeudado y no todos los préstamos permiten la precancelación anticipada o establecen un período mínimo antes de poder realizarla ”.

En ese sentido, recomendó revisar las condiciones pactadas antes de tomar una decisión y señaló que siempre conviene verificar si existen costos o multas.

¿Conviene cancelar la deuda o invertir los ahorros?

Tener la posibilidad de adelantar pagos no significa necesariamente que sea siempre la mejor opción.

En un crédito UVA, la decisión depende de varios factores: la evolución de la inflación, el comportamiento del dólar, la tasa del préstamo y las alternativas de inversión disponibles para esos fondos.

Algunos especialistas señalan que, en determinados momentos, puede ser más conveniente conservar los dólares y esperar una mejora en la relación entre el tipo de cambio y el valor de la UVA. Si el dólar aumenta antes de que ese movimiento se traslade a la inflación, esos mismos dólares pueden permitir cancelar una mayor cantidad de capital ajustado por UVA.

Federico De Cristo también advirtió que las condiciones no son iguales para todos los clientes. “Depende del contrato de cada banco, y del momento en que se pidió el crédito”, explicó, y agregó que incluso dos personas con préstamos UVA en una misma entidad pueden tener reglas diferentes si los créditos fueron otorgados en distintos períodos.

Por eso, antes de vender ahorros o destinar dinero extra a cancelar cuotas, la recomendación es analizar el costo de la operación, la comisión aplicada y el beneficio real de reducir la deuda.