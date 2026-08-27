Luis Caputo encabezó una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en la que anunció una serie de medidas destinadas a impulsar el desarrollo de los créditos hipotecarios.

El ministro de Economía explicó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) realizará depósitos a plazo fijo en las entidades bancarias para proveerles de liquidez estable.

Según Caputo, este mecanismo permitirá que los bancos aceleren “mucho más fuertemente el nivel de créditos hipotecarios” disponibles.

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