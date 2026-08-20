Comprar un departamento con crédito: cuánto cuesta la primera cuota y qué banco cobra menos
Las tasas varían de manera significativa entre bancos y esa diferencia puede representar cientos de miles de pesos en la cuota inicial. Cuánto se paga según el valor de la propiedad y qué recomiendan mirar los especialistas antes de tomar una deuda a largo plazo.
Las tasas varían de manera significativa entre bancos y esa diferencia puede representar cientos de miles de pesos en la cuota inicial. Cuánto se paga según el valor de la propiedad y qué recomiendan mirar los especialistas antes de tomar una deuda a largo plazo.