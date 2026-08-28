En esta noticia Para qué se puede utilizar el FGS

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para impulsar el desarrollo del crédito hipotecario. El programa contempla que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES coloque hasta $ 2 billones (unos u$s 1300 millones) en depósitos a plazo fijo para proveer liquidez a los bancos.

Las colocaciones se realizarán mediante licitaciones. La primera será por $ 200.000 millones. Los depósitos tendrán plazos de entre uno y cinco años, con tasas mínimas de UVA más 2,5% y UVA más 4,5%, respectivamente.

Los créditos serán para primera vivienda y las entidades financieras no podrán otorgarlos a una tasa superior a UVA más 7,5%.

El mecanismo anunciado por el Gobierno modifica la composición de los activos del FGS. Osvaldo Giordano, extitular de la ANSES durante el gobierno de Javier Milei y presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, explicó a El Cronista que la medida es positiva y estimó que la colocación de recursos equivalentes al 4% del fondo puede contribuir a revertir la caída del empleo en la construcción.

Asimismo, señaló que la operación no tendrá impacto en el pago corriente de las jubilaciones .

Por otra parte, consideró que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se beneficiará de una mayor rentabilidad. También sostuvo que el fondo está en condiciones de licitar a plazos más largos que el máximo de cinco años previsto en la propuesta de Caputo.

En tanto, Diego Bossio, extitular del organismo durante las dos presidencias de Cristina Kirchner, opinó que el programa constituye un primer paso para que vuelva el crédito hipotecario , aunque lo calificó como muy acotado.

“Cuando se activan los créditos hipotecarios, se mueven los pozos, se reactiva la venta de usados y de departamentos, y aparece cierto dinamismo, porque el que compra un departamento después lo tiene que arreglar, pintar y renovar la cocina. No está mal; es una medida de fomento, pero sumamente acotada. No es un programa de 200.000 créditos ni nada por el estilo ”, detalló en diálogo con este medio.

Micele (titular del FGS), Caputo y Romero Krause (vicedirector del BCRA) en el anuncio de licitaciones del FGS para créditos hipotecarios Ministerio de Economía

También aclaró que la medida forma parte del menú de decisiones de inversión del FGS. “No es una medida ilegal. Así como tiene bonos, tiene acciones, tiene ONs y puede tener plazos fijos. No es nada extraño; forma parte de las inversiones que tiene el FGS”, explicó el economista y socio de la consultora Equilibra.

Y subrayó: “(El FGS) No está pensado para pagar jubilaciones corrientes”.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado por el Decreto 897 en julio de 2007. La Ley 26.425, promulgada en diciembre de 2008, dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público, denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las disposiciones reglamentarias establecieron que el total de los fondos administrados por las AFJP se traspasara en especie al FGS.

“Al cerrarse el régimen de capitalización en 2008, las jubilaciones futuras pasaron a ser financiadas directamente por el Estado (régimen público de reparto) y los recursos de los fondos dejaron de tener una función previsional”, remarcó Rafael Rofman, economista e investigador del CIPPEC.

¿El uso de los recursos del fondo incide de alguna manera en el pago de las jubilaciones? Rofman dejó en claro que la decisión anunciada por el Gobierno no tendrá incidencia en ese aspecto, dado que los haberes previsionales se pagan en función de las asignaciones presupuestarias.

El sistema se garantiza mayoritariamente a través de la recaudación de aportes, contribuciones y otros impuestos nacionales .

Al referirse al pago corriente de los haberes, Rofman sostuvo: “Los recursos del FGS nunca se usaron —ni está previsto que se usen— para eso”.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad está compuesto por activos financieros, entre ellos títulos públicos, acciones, obligaciones negociables, depósitos a plazo fijo, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. “Lo único que cambia el anuncio del ministro Caputo es que, en adelante, estos depósitos a plazo fijo podrán ser usados para fondear préstamos hipotecarios ”, precisó Rofman.

Para qué se puede utilizar el FGS

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene como objetivo preservar el valor de su patrimonio y obtener rentabilidad de sus recursos . En ese sentido, funciona como un fondo de reserva destinado a respaldar la sustentabilidad del sistema previsional y atender eventuales insuficiencias de financiamiento de jubilaciones y pensiones, a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones.

Sus activos pueden invertirse, bajo criterios de seguridad y rentabilidad, en proyectos e instrumentos que impulsen el desarrollo de la economía y del mercado de capitales local a largo plazo.

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Según el último reporte, con datos a junio de 2026, el FGS destinaba el 77,7% de sus recursos a colocaciones en títulos públicos. Dentro de ese segmento, los bonos ajustados por inflación —conocidos como bonos CER— representaban el 44,3%.

En tanto, el 14,3% del fondo estaba invertido en acciones vinculadas —principalmente— con los sectores energético y financiero. Ambos concentraban el 41,3% y el 38,6%, respectivamente, del total de la cartera de acciones.

Medido en dólares, el fondo contaba con activos por u$s 79.232,1 millones en junio de este año, lo que representó un aumento acumulado del 13,8% durante el primer semestre.

FGS en millones de dólares en junio de 2026

“Pasaron casi 20 años de la estatización (de las AFJP) y me parece que deberíamos pensar en un fondo soberano que pudiera aportar más al desarrollo de la Argentina”, resaltó Bossio.

Sin embargo, reconoció que no es una discusión que pueda darse en este momento, dado que el Gobierno se encamina hacia su último año de gestión, marcado por las elecciones presidenciales de 2027.

También sugirió que el FGS podría convertirse en un puente hacia una reforma del sistema previsional. “Dadas las tasas de fertilidad actuales, es una bomba de tiempo”, concluyó.

La advertencia de Bossio coincide con un análisis de la consultora LCG sobre la necesidad de discutir una reforma previsional ante la caída de la fecundidad y el envejecimiento de la población

“Con el fin del bono demográfico (mayor proporción de personas en edad activa que de personas dependientes), la población argentina se avejentará y habrá más jubilados con relación a la cantidad de aportantes, lo que intensificará las tensiones fiscales que ya en la actualidad enfrenta el sistema previsional argentino”, advirtieron.