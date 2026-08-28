El ministro de Economía, Luis Caputo, su vice José Luis Daza y el presidente del Banco Central viajarán a Estados Unidos para participar de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los estados miembros del G20.

La cumbre se realizará en Carolina del Norte, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Bausili ya se encuentra en Estados Unidos, para participar del primer simposio de Jackson Hole a cargo del nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh. El tradicional encuentro de tres días da cuenta de hacia dónde irá la política monetaria de ese país, algo que suscita especial interés dada la cercanía de Warsh con el presidente Donald Trump.

Caputo y Daza se encontrarán con Bausili en Carolina del Norte. La expectativa se centra en un posible encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. El estadounidense fue un actor clave para evitar la volatilidad electoral durante el año pasado, al anunciar que el Tesoro compró pesos en medio de la presión cambiaria. La operatoria fue repetida hace algunas semanas pero en Japón, que también atravesaba una devaluación de su moneda.

La cumbre también se dará a dos meses de las elecciones de medio término de Estados Unidos, que testearán la aprobación de la gestión de Donald Trump.

De cara a este encuentro, Argentina se presenta con un panorama más sólido. En primera instancia, la acumulación de reservas por parte del Banco Central hizo que las mismas superaran los u$s 50.000 millones. El Gobierno tiene además un programa financiero con el que aspira a cubrir los compromisos hasta el final del mandato.

Así y todo, el swap de u$s 20.000 millones con Estados Unidos no está fuera de la mesa. Fue el presidente Javier Milei quien aseguró que, entre las distintas opciones disponibles para encarar la presión cambiaria que puede generar el proceso electoral, sigue disponible la herramienta firmada con Bessent.

La presidencia de Estados Unidos planteó los lineamientos que se discutirán de cara a la cumbre de presidentes, que se realizará el 14 de diciembre en Miami. El foco del encuentro de funcionarios económicos estará centrado en tres ejes principales: liberar la prosperidad económica con la limitación de cargas regulatorias, desbloquear cadenas de suministro de energía asequibles y seguras e impulsar innovaciones pioneras en inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitó el país hace un mes y respaldó las gestiones del Gobierno argentino, está alineada con el criterio desregulador, tanto así que no solo sumó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a un Consejo Asesor de Crecimiento, sino que también lo elogió durante la conferencia de prensa que compartió con Caputo.

“Lograr una regulación adecuada puede desbloquear un crecimiento más fuerte. En un momento en que muchas economías enfrentan restricciones, nuestro informe del G20 muestra cómo reformas regulatorias e institucionales inteligentes pueden impulsar la inversión, elevar la productividad y ampliar las oportunidades”, compartió Georgieva en sus redes sociales junto con un informe del organismo que da cuenta de que hacia 2031 proyectan un crecimiento que rondará el 3% anual, el más bajo desde la crisis financiera global.

El organismo realizó una encuesta entre los países del G20 que reveló que encuentran tres áreas que plantea obstáculos para el crecimiento: las regulaciones empresariales y de mercado laboral, barreras intrajurisdiccionales y barreras a la inversión.

Cerca de la mitad de las economías avanzadas y tres cuartos de los mercados emergentes consideran que enfrentan limitaciones por regulaciones excesivas.

También detectaron como obstáculos la falta de políticas adecuadas para abordar desafíos demográficos como el envejecimiento poblacional y las restricciones de acceso a la vivienda y uso de la tierra. En las economías emergentes, sumaron la falta de un mercado de capitales desarrollado, la débil gestión de la inversión pública y las deficiencias en la gobernanza.