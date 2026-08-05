En esta noticia ¿Por qué el dato de la la tasa no alcanza para elegir un crédito?

Los créditos hipotecarios UVA volvieron a ganar protagonismo entre quienes buscan comprar una vivienda, pero la oferta disponible presenta diferencias que pueden modificar de manera significativa las condiciones de acceso.

Las tasas no son iguales, los porcentajes de financiación cambian entre entidades y tampoco coinciden los plazos, los ingresos exigidos ni las ventajas para quienes cobran el sueldo en el banco.

Por eso, antes de pedirlo conviene identificar qué ofrece cada banco y qué variables tienen mayor peso según la situación del comprador. Veámoslo en detalle.

Banco Nación: la tasa más baja

Hoy, Banco Nación mantiene una de las propuestas más agresivas del mercado con una tasa del 6% sobre UVA para la compra de vivienda única y permanente destinada a clientes que acreditan sus haberes en el banco.

Para quienes buscan financiar una segunda vivienda o no cumplen las condiciones preferenciales, la tasa asciende al 12%.

Además de la tasa, el Nación se diferencia por otro aspecto importante: en determinadas líneas puede financiar hasta el 90% del menor valor entre la tasación y el precio de compra, un porcentaje superior al que ofrece buena parte de la competencia.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: cuánto score necesito para pedirlo

¿Para quién resulta conveniente?

Principalmente para compradores que cuentan con poco ahorro previo y necesitan minimizar el anticipo. También para quienes buscan la cuota inicial más baja posible y cobran el sueldo en la entidad.

ICBC: una alternativa fuerte para clientes sueldo

ICBC concentra su propuesta en una combinación de tasa competitiva y financiamiento elevado.

La entidad publica una tasa del 6,9% sobre UVA para quienes acreditan haberes y una tasa general del 9,9% para el resto de los clientes. Además, financia hasta el 80% del valor de la vivienda permanente, con plazos de hasta 20 años.

La diferencia respecto del Banco Nación no pasa solamente por siete décimas de tasa. También influye que el plazo máximo es menor y que el porcentaje financiado se limita al 80%.

¿Para quién puede ser una buena opción?

Para trabajadores en relación de dependencia que cobran el sueldo en ICBC y cuentan con un ahorro suficiente para afrontar un anticipo cercano al 20%.

Banco Ciudad: distintas líneas para distintos perfiles

Banco Ciudad presenta una oferta más segmentada. Su Plan Sueldo parte de una tasa del 7,5% sobre UVA, que puede incrementarse al 9,5% si el cliente deja de acreditar haberes.

La línea hipotecaria general, en cambio, ofrece una tasa del 9,9%, que puede elevarse al 11,5% cuando dejan de cumplirse determinadas condiciones comerciales.

Más allá de la tasa, Ciudad suele destacarse entre quienes compran vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, donde históricamente concentra buena parte de su cartera hipotecaria.

¿Para qué comprador es conveniente?

Para empleados que ya operan con Banco Ciudad o proyectan mantener una relación de largo plazo con la entidad.

Galicia: pensado para quienes buscan flexibilidad

Galicia no aparece entre las entidades con la menor tasa del mercado, pero intenta diferenciarse por otros aspectos.

Fuente: Banco Galicia Fuente: Banco Galicia

La entidad publica una tasa del 9,5% sobre UVA para clientes que acreditan haberes y compran su primera vivienda. Si dejan de cobrar el sueldo en el banco, la tasa aumenta al 11,5%.

Además, Galicia contempla la posibilidad de sumar ingresos familiares para ampliar la capacidad de endeudamiento, una característica especialmente valorada por parejas jóvenes que todavía no alcanzan individualmente el ingreso requerido.

¿Para quién puede ser una alternativa interesante?

Para hogares que necesitan combinar ingresos para acceder al monto deseado más que obtener la tasa más baja posible.

BBVA, Santander, Hipotecario y Supervielle: la tasa depende del cliente

Los bancos mantienen activas sus líneas hipotecarias, pero actualmente no publican una tasa única de acceso general en sus páginas abiertas. En cambio, la propuesta surge a partir de simulaciones personalizadas que consideran el perfil del cliente, la acreditación de haberes, el destino de la vivienda y el nivel de vinculación con la entidad.

Esto significa que dos personas pueden recibir condiciones diferentes aun solicitando el mismo monto para una propiedad similar.

Por ese motivo, estos bancos suelen competir más desde la evaluación crediticia que desde una tasa publicada.

¿Quiénes deberían consultarlos?

Compradores con ingresos elevados, clientes con una larga relación comercial con la entidad o quienes ya operan habitualmente con alguno de estos bancos, ya que esa vinculación puede traducirse en mejores condiciones.

¿Por qué el dato de la la tasa no alcanza para elegir un crédito?

La diferencia entre un crédito conveniente y uno poco adecuado rara vez depende únicamente del interés publicado.

También influyen el porcentaje financiado, el plazo, el monto máximo disponible, la posibilidad de incorporar codeudores, la relación entre cuota e ingresos, el costo financiero total y los gastos asociados a la operación.

Por ejemplo, una tasa algo más alta puede terminar siendo más conveniente si permite financiar un porcentaje mayor del valor de la propiedad y evita reunir un anticipo difícil de conseguir. Del mismo modo, una entidad con una tasa baja puede dejar de ser competitiva si exige un ahorro previo que el comprador no tiene.

Si llegaste hasta acá, tené presente que no existe una respuesta única a la pregunta “¿qué banco me conviene?“. El mejor crédito hipotecario UVA es el que permite comprar la vivienda buscada con una cuota compatible con los ingresos, un anticipo que pueda afrontarse y condiciones que puedan sostenerse durante los próximos 20 o 30 años.

Quienes buscan la tasa más baja y necesitan financiar una parte importante de la compra encontrarán en Banco Nación una de las propuestas más competitivas del mercado.

Los clientes sueldo de ICBC también acceden a condiciones atractivas, aunque con un plazo menor.

Banco Ciudad aparece como una alternativa sólida para quienes ya mantienen una relación con la entidad, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Galicia gana terreno entre quienes necesitan sumar ingresos familiares para acceder al crédito.