El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de ANSES comenzará a otorgar fondeo a largo plazo para dar financiamiento para créditos hipotecarios. “Va a permitir acelerar el nivel de créditos hipotecarios”, dijo el ministro en conferencia de prensa. Los créditos serán para primera vivienda y con una tasa con un tope de UVA+7,5%, por debajo de las que ofrecen hoy los bancos.

El programa consistirá en licitaciones del FGS, con asistencia técnica del Banco Central, de plazos fijos de entre 1 y 5 años. Los mismos servirán para evitar el “descalce” de plazos que sufren los bancos, que financian los créditos con los depósitos de los clientes que son a un plazo de hasta 30 días.

Las licitaciones serán por un monto total de $ 2 billones y comenzarán la semana que viene. La primera será por $ 200.000 millones y, en base a su resultado y a la evolución de los créditos hipotecarios que se entreguen, se evaluará cómo seguirán las licitaciones adicionales.

El director general del FGS, Juan Cruz Micele, explicó que el monto que ANSES volcará al mercado es un “empuje sustancial” sobre el nivel actual de créditos, porque “el crédito hipotecario tiene un volumen de $ 300.000 millones mensuales”.

Es decir, solo la primera licitación será equivalente a casi la totalidad de lo que circula en ese mercado.

Además, Micele destacó que el FGS tiene como mandato principal la búsqueda de la rentabilidad y la seguridad, en especial porque son fondos que se vinculan al pago de jubilaciones, y como mandato secundario “promover la macroeconomía, y creemos que esto cumple con ese requisito”.

Los fondos que se destinarán a este programa surgen de los fondos que ya se encuentran en plazo fijo “que se van a ir extendiendo en duración y liquidez adicional que el FGS tiene”, explicó Caputo. Miceli agregó que se usarán también los recursos obtenidos de cobros de dividendos y otros activos.

Según el balance de junio, el FGS tiene colocaciones en plazos fijos por u$s 1247 millones y disponibilidades por u$s 224 millones

La tasa que pagarán los bancos por esos plazos fijos tendrá una base de UVA y un adicional que varía según la duración.

En el caso de los plazos fijos a un año, la tasa base será de UVA + 2,5%, mientras que en los de 5 años tendrá una tasa base de UVA + 4,5%. En base a eso, se licitará para conseguir la opción que le resulte más atractiva al comité de inversiones del FGS.

Cada entidad podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada licitación y deberán destinar los fondos a los créditos en los 90 días siguientes.

La medida era pedida por bancos y desarrolladores. El planteo de los primeros era sobre la necesidad de recuperar el financiamiento a largo plazo, mientras que los segundos lo ven como una opción para recuperar a la demanda. Los bancos consideraban que estaban a tope de su capacidad de préstamos hipotecarios con el fondeo que contaban.

Los créditos

Los créditos que se desprendan de esta medida estarán destinados a primera vivienda, ya sea compra o construcción, ampliación o refacción.

El plazo mínimo de los créditos será de 15 años y tendrá un monto máximo de 150.000 UVAs, equivalente a unos u$s 200.000. El promedio de los créditos otorgados, que cubren hasta el 75% de la propiedad, hasta ahora rondaba los u$s 80.000.

Según estimaron desde el Palacio de Hacienda, ese nivel de financiamiento adicional permitiría dar créditos a cerca de 18.000 familias.

Los mismos no podrán tener una tasa superior a UVA + 7,5%, lo que los ubica en una situación competitiva respecto de los créditos UVA actuales. Solo el Banco Nación y el ICBC ofrecen tasas inferiores a las incluidas en este programa, mientras que en el resto de los bancos oscila entre UVA+7,5% a UVA + 15%.

Así podría quedar un crédito, según detalló Caputo en la conferencia de prensa Ministerio de Economía

El ministro destacó que, en base a los valores promedio de los créditos, la cuota rondará los $ 865.000, “lo que se asemejaría mucho a un alquiler”, sentenció.

El costo de la cuota sobre ingresos no podrá exceder el 25%, por lo que en un crédito de UVA+7% en un plazo a 25 años, el ingreso neto para acceder a ese crédito debe ser de $ 3.460.000. “Teniendo en cuenta que el ingreso promedio hoy neto está en $ 1.800.000, significa que una pareja de jóvenes con el sueldo de ambo tendría acceso a este crédito”, sumó el ministro.

Crédito en dólares

Caputo reforzó que la medida se combina con la flexibilización de los créditos en dólares para empresas, anunciada hace diez días.

“De esta manera estamos atacando tanto la oferta como la demanda. Por un lado, vamos a empezar a ver desarrolladores que van a tener acceso a financiamiento en dólares a tasas mas accesibles, de manera que puedan desarrollar nuevos proyectos. Por otro lado, vamos a estar contribuyendo que se genere mayor demanda, dado el impulso que vamos a lograr a través de estos créditos”, agregó.

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