La sustentabilidad dejó de ser un capítulo separado de la estrategia de las empresas para convertirse, cada vez más, en una variable que atraviesa el negocio. Ya no alcanza con medir resultados económicos: el impacto que una compañía genera en el ambiente, en las personas y en las comunidades con las que se relaciona, así como la forma en que toma sus decisiones, son parte de una agenda que gana peso dentro de las organizaciones.

En ese escenario, APERTURA presenta una nueva edición de su Guía de Sustentabilidad, un relevamiento que reúne a más de 100 empresas para conocer qué están haciendo, cuáles fueron sus principales avances y qué objetivos se plantean hacia adelante en materia de triple impacto: social, ambiental y de gobernanza.

La guía busca ofrecer una radiografía concreta de esa transformación. Detrás de los compromisos y las metas aparecen iniciativas que van desde la reducción de emisiones, el uso eficiente de los recursos y la incorporación de energías renovables hasta programas de inclusión, diversidad, educación, desarrollo de proveedores y trabajo con las comunidades. A esto se suman políticas vinculadas con ética, transparencia, gestión de riesgos y nuevas prácticas de gobierno corporativo.

El desafío está, cada vez más, en pasar de las declaraciones a los resultados. Por eso, el foco del relevamiento está puesto tanto en los logros alcanzados como en los próximos objetivos. Qué consiguieron las compañías, qué indicadores utilizan para medir sus avances, cuáles son todavía sus asignaturas pendientes y hacia dónde orientarán sus inversiones y programas en los próximos años.

La sustentabilidad también atraviesa hoy decisiones que son centrales para la competitividad. El acceso al financiamiento, las exigencias de clientes y mercados internacionales, las nuevas regulaciones y las demandas de consumidores, inversores y talentos obligan a las empresas a incorporar estas variables a su estrategia de largo plazo. En muchos casos, además, esa necesidad funciona como motor para revisar procesos, desarrollar nuevos productos, innovar y encontrar formas más eficientes de producir.

Las experiencias reunidas en estas páginas muestran que no existe un único camino ni un mismo punto de partida. Cada industria enfrenta desafíos diferentes y cada compañía define sus prioridades de acuerdo con su actividad, su escala y el impacto que genera.

Con más de 100 voces empresarias, esta edición de la Guía de Sustentabilidad de APERTURA busca ponerles números, acciones y objetivos a esas estrategias. Una fotografía del presente, pero también una hoja de ruta sobre los desafíos que las empresas argentinas identifican para construir negocios capaces de generar valor económico y, al mismo tiempo, ampliar su impacto positivo en la sociedad y el ambiente.