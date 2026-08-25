El mapa del costo de la construcción: qué pesa más hoy, los materiales o la mano de obra
La medición oficial y la sectorial arrojan números similares. Los salarios, los servicios y los materiales, en conjunto, aportan incrementos superiores a la inflación general, pero uno de ellos es el mayor responsable del incremento.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 25 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.