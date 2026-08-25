Construir en la Argentina sigue siendo más caro mes a mes, pero detrás del costo final comenzó a consolidarse una diferencia importante, ya que no es lo igual lo que aportan a esa suba los distintos componentes implicados.

Las dos principales mediciones disponibles muestran el mismo fenómeno.

Tanto el Índice del Costo de la Construcción (ICC) que elabora el INDEC para el Gran Buenos Aires como el indicador de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) registraron durante julio aumentos de los costos laborales considerablemente superiores a los de los materiales.

Según CAMARCO, el costo de construir un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 1,5% durante julio y acumuló 17% en los primeros siete meses de 2026.

Esos números ya marcan diferencia respecto del panorama nacional que, en el último mes llegó a 2,1%, acumulando 19,3 desde comienzos de año.

La sorpresa al abrir los datos de la construcción

Pero la apertura muestra dos velocidades muy diferentes. Los materiales aumentaron apenas 1% en julio y 13,2% desde enero, mientras que la mano de obra avanzó 2,3% mensual y 24,8% acumulado.

En lo que va del año el costo laboral aumentó casi el doble que los materiales .



La comparación con la inflación también resulta significativa.

El IPC nacional aumentó 2,1% durante julio. La mano de obra medida por CAMARCO quedó ligeramente por encima, mientras que los materiales aumentaron menos de la mitad. En el acumulado anual también se mantiene la brecha.

Mano de obra vs. materiales: qué dice el INDEC

La estadística oficial confirma prácticamente la misma tendencia, aunque las dos mediciones no son idénticas y no corresponde comparar directamente sus niveles.

El ICC del INDEC mide el costo de la construcción privada en el Gran Buenos Aires, mientras que CAMARCO estima mensualmente cuánto varía construir un edificio torre tipo en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el INDEC, el costo general de la construcción aumentó 2,1% en julio. Los materiales avanzaron 1,6%, pero la mano de obra lo hizo 2,5%. Los gastos generales también aumentaron 2,5%.

En los primeros siete meses del año la diferencia es todavía más evidente: el nivel general acumuló un incremento de 19,2%, pero los materiales subieron 13,3%, frente al 23,9% de la mano de obra.

La diferencia también aparece al ampliar la comparación a los últimos doce meses. Según la medición oficial, el costo de la mano de obra acumuló un incremento interanual de 39,1%, mientras que los materiales avanzaron 24,9%.

La dinámica laboral está vinculada, entre otros factores, con los ajustes salariales correspondientes a los convenios de la UOCRA y las asignaciones extraordinarias incorporadas durante las liquidaciones.

En los materiales, en cambio, la evolución de los precios viene mostrando mayor moderación.

Eso no significa que todos los insumos se comporten igual. Cemento, hierro, ladrillos, cables, aberturas o terminaciones pueden registrar variaciones muy diferentes.

Un tercer costo que empieza a pesar

La medición del INDEC incorpora además un tercer capítulo que CAMARCO no presenta de la misma manera: los gastos generales.

Allí aparecen distintos costos asociados al funcionamiento de una obra que no corresponden estrictamente ni a salarios ni a materiales.

En julio aumentaron 2,5%, igual que la mano de obra, y acumularon 22,5% durante 2026.

En julio, por ejemplo, la inflación fue de 2,1% y el costo general de la construcción medido por el INDEC también avanzó 2,1%. Sin embargo, eso no significa que todos los componentes de una obra hayan acompañado al promedio: **los materiales aumentaron 1,6% y la mano de obra 2,5%**.

CAMARCO muestra la misma fotografía desde otra metodología: **1% para materiales frente a 2,3% para mano de obra**.

La respuesta a qué está presionando actualmente más sobre el costo de construir es, por lo tanto, bastante clara. En los primeros siete meses de 2026, los dos indicadores coinciden en señalar a **la mano de obra como el componente que aumenta con mayor velocidad**, mientras los materiales muestran una evolución considerablemente más moderada.