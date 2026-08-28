Rebelión en la Reserva Federal: los disidentes de Warsh advierten sobre los desafíos que implica controlar la inflación

Todas las miradas de Wall Street y los mercados estarán puestas este viernes en la presentación de Kevin Warsh ante un foro de economistas y responsables de bancos centrales.

De momento, la prioridad de los inversores pasa por obtener un diagnóstico claro del titular de la Reserva Federal (Fed) sobre el rumbo económico, la volatilidad de los bonos y los principales riesgos que enfrenta la economía de Estados Unidos y a nivel mundial.

Se trata de la primera gran prueba de fuego para el titular de la Fed, que asumió el cargo el 22 de mayo de 2026 en reemplazo de Jerome Powell y que llega a su debut en el evento bajo una presión mayor a la habitual.

El encuentro, organizado por la Fed de Kansas City, se extiende hasta el 29 de agosto en Wyoming y convoca a banqueros centrales, economistas y responsables de política monetaria de todo el mundo. A diferencia de una reunión formal de la Fed, Jackson Hole no tiene como objetivo anunciar cambios en las tasas de interés: están en foco los mensajes que se transmiten sobre los grandes desafíos económicos .

Warsh y un estilo reservado bajo presión del mercado

La incógnita central pasa por saber si Warsh sostendrá su premisa de “menos es más”, un estilo sobrio y acotado que lo diferencia de otros miembros de la Fed, o si cederá ante la exigencia del mercado de un diagnóstico más preciso sobre la inflación y los factores que podrían gatillar una nueva suba de tasas. Su perfil discreto genera incertidumbre adicional sobre la orientación monetaria.

(Foto: Bloomberg).

En esa línea, se anticipó que Warsh reafirmará su oposición a ofrecer una orientación explícita (“forward guidance”) sobre la trayectoria futura de las tasas. Según el analista Andrew Hollenhorst, es probable que el discurso no incluya señales concretas al respecto, y que cualquier indicio implícito al que el mercado pudiera reaccionar sea mínimo.

Goldman Sachs, por su parte, sostiene que el debut de un presidente en Jackson Hole no genera necesariamente una mayor volatilidad cambiaria, según el comportamiento histórico del mercado, aunque remarca que el discurso del titular de la Fed suele ser el evento del día que más mueve a los mercados.

La inflación, en el centro de la escena

En la previa de la cena inaugural del jueves, varios miembros de la Fed ya habían anticipado el terreno al detallar por qué el organismo podría verse obligado a retomar la suba de tasas. El presidente de la Fed de Kansas City y anfitrión del encuentro, Jeffrey Schmid, señaló en una entrevista con CNBC que la actual tasa de política monetaria -fijada en un rango de 3,50% a 3,75% desde diciembre- no estaría frenando el gasto ni la inversión lo suficiente como para desacelerar la inflación, que definió como persistente y difícil de reducir.

En el mismo sentido, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmó que “este es el momento de actuar”, mientras que la titular del organismo de Boston, Susan Collins, adoptó un tono más cauto al calificar de “mixtos” los últimos datos de inflación.

U.S. President Donald Trump arrives with incoming Federal Reserve Chair Kevin Warsh for Warsh's swearing-in ceremony at the White House in Washington, D.C., U.S., May 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Fuente: REUTERS Jonathan Ernst

El debate por una eventual suba de un cuarto de punto porcentual cobra fuerza en un contexto de actividad económica sólida. Los datos de gasto del consumidor y pedidos de bienes duraderos de julio reforzaron la lectura de una economía con margen para seguir expandiéndose.

El PCE subyacente aumentó 3,3% interanual en julio, todavía por encima de la meta de 2% de la Fed, mientras el consumo creció a un ritmo anualizado de 3,4% en el segundo trimestre. De hecho, los mercados monetarios pasaron el miércoles a descontar por completo una suba de tasas de la Fed antes de fin de año.