El Banco Patagonia redobla su apuesta en el mercado financiero en la Argentina y compra una parte del negocio del Banco Industrial. Según revelaron a El Cronista fuentes al tanto de la operación, la entidad se quedará con 28 sucursales que pertenecen hoy al BIND y con su negocio en banca minorista y previsional.

La compra se cerraría entre enero y febrero de 2027. “La operación aún necesita la aprobación del Banco Central, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y de Anses”, informaron desde el mercado.

Las 28 sucursales que incorporará el Patagonia están localizadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán.

El BIND informó este jueves a la Comisión Nacional de Valores sobre la operación: “Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Banco Industrial S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que, en el día de la fecha, la Sociedad ha celebrado con Banco Patagonia S.A. un acuerdo para la transferencia parcial de cierta cartera de clientes minoristas de la Sociedad, junto con determinados activos y pasivos vinculados a dicha cartera".

En un comunicado, BIND remarca que conservará su Casa Central ubicada en Avenida Santa Fe 880 (CABA), su Banca Privada Zafiro y la totalidad de su negocio enfocado a empresas (Pymes, Megras y Corporativas).

Mientras tanto, Patagonia incorpora sucursales, más empleados, y clientes minoristas.

Desde Grupo BIND explicaron que su objetivo es reasignar capital y enfocar su management en los negocios donde posee ventajas competitivas claras y mayor capacidad de escalabilidad. Hacia adelante, la entidad potenciará su inversión en el segmento de empresas y corporativo, cash management, inversiones, pagos, Banking as a Service (BaaS), desarrollo de APIs y embedded finance.

“Esta operación marca un hito en nuestra evolución y nos permite concentrar toda nuestra energía y capital en construir el BIND del futuro”, explicó Andrés Prida, Presidente de Banco Industrial S.A.

“El perfeccionamiento de la Transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes previstas en el acuerdo y a la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten aplicables”, agregó la entidad.

Con la adquisición, Banco Patagonia, cuyo accionista mayoritario es el Banco do Brasil con el 80% del capital social, busca seguir creciendo en el sistema financiero local.