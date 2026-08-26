Tras el 2,1% que registró la inflación de julio, el Gobierno apuesta por retomar la desaceleración de los precios en agosto y que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sea inferior a los dos puntos.

En paralelo, las expectativas de la Casa Rosada sumaron señales positivas esta semana, luego de que se conociera que la inflación mayorista comenzara por debajo de 1 y, a su vez, anotara su menor valor desde mayo de 2025.

Con este contexto, Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora Eco Go , anticipó las proyecciones de su firma. Tras realizar su tercer relevamiento semanal del mes, el economista aseguró que agosto mostrará una notable baja, impulsada por la reversión de aumentos estacionales.

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