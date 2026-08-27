Se abrió el debate en la City: ¿los plazos fijo UVA son el mejor respaldo para los créditos hipotecarios del FGS?
El uso de $2 billones en a plazos fijo UVA para financiar créditos hipotecarios permite a los bancos reducir el descalce de plazos, pero ofrece menos rendimiento que los bonos CER y obliga a revisar qué inversiones deberá reasignar el fondo
El uso de $2 billones en a plazos fijos UVA para financiar créditos hipotecarios permite a los bancos reducir el descalce de plazos, pero ofrece menos rendimiento que los bonos CER y obliga a revisar qué inversiones deberá reasignar el fondo