La Cabrera presenta una nueva edición de “Amigos del Fuego”, el ciclo de cocina abierta creado y comandado por Gastón Riveira, que reúne en cada encuentro a reconocidos cocineros alrededor de las brasas y uno de los grandes productos de la gastronomía argentina: la carne.

El miércoles 9 de septiembre, a las 20, el invitado será Pablo Del Río, cocinero y empresario de extensa trayectoria radicado desde hace años en Mendoza, donde desarrolló buena parte de su carrera y se convirtió en uno de los referentes de la cocina regional.

Del Río nació y se crió en Buenos Aires y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Mendoza. Antes de dedicarse de lleno a la cocina estudió Agronomía durante dos años y medio y luego se formó en la Escuela del Gato Dumas, de la que egresó en 2000. Sus primeros pasos profesionales incluyeron experiencias en hoteles y restaurantes de Buenos Aires y posteriormente la docencia en cocina argentina. Ya instalado en Mendoza, construyó una carrera estrechamente vinculada con el producto, el territorio y el vino.

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Actualmente es el chef a cargo de la propuesta gastronómica de Finca El Paraíso de Bodega Luigi Bosca, donde desarrolla una cocina basada en productos locales.

Para esta edición, Del Río compartirá la cocina y el fuego con Gastón Riveira, creador y alma mater de La Cabrera y uno de los máximos referentes de las carnes y la parrilla argentina.

Formado como cocinero, Riveira estudió en la escuela de Alicia Berger y continuó su preparación en Lenôtre, Francia, además de realizar experiencias profesionales en Europa y Brasil. En 2002 creó La Cabrera en Palermo con la intención de desarrollar una mirada propia sobre la parrilla porteña.

A partir de la carne como eje central, Riveira construyó un concepto que combina cortes argentinos, diferentes técnicas de cocción, guarniciones y una particular forma de entender el servicio. Con el paso de los años, La Cabrera extendió su presencia fuera de la Argentina y llevó su interpretación de la parrilla argentina a distintas ciudades del mundo.

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Una mesa alrededor del fuego

Por el ciclo ya pasaron, entre otros, Maximiliano Matsumoto, Juan Pedro Rastellino y Julián del Pino, consolidando un formato en el que el fuego funciona como punto de encuentro entre diferentes estilos y generaciones de cocineros.

En esta oportunidad, Pablo Del Río y Gastón Riveira desarrollaron un menú que combina carnes, productos regionales y distintas técnicas de cocción.

La recepción comenzará con cecina de Wagyu, crema ácida y pera encurtida sobre crujiente de mandioca, junto con empanada mendocina de carne.

Como entradas se servirán pincho de chivo con provoleta de cabra grillada y pickles de cebolla en pan bao y chorizo de puro cerdo con corazones de alcaucil en conserva.

El fuego tendrá especial protagonismo en los principales: paleta de cordero crocante con vegetales estilo marroquí y bife de cuadril a las brasas, chimichurri a la piedra y ensalada de tomates en conserva.

Para el cierre habrá baba al limoncello con chantilly de mascarpone, gel de limón y fruta fresca, además de flan mixto con helado de flan y dulce de leche, caramelo y crema de vainilla. El menú estará maridado con la Línea de Sangre de la Bodega Luigi Bosca.

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“Amigos del Fuego” continúa así con una serie de encuentros que pone a las brasas en el centro de la escena y abre la cocina de La Cabrera al intercambio entre Riveira y cocineros con distintas miradas sobre el producto, el territorio y la cocina argentina.

AMIGOS DEL FUEGO – PABLO DEL RÍO + GASTÓN RIVEIRA