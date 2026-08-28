LEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por un fuerte temporal que afectará a la provincia de La Rioja. Según las proyecciones, se prevé lluvias intensas y un viento zonda con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Además, otras regiones de la cordillera se verán afectadas como en Salta y San Juan.

Cómo estará el clima en La Rioja, el viernes 28 de agosto

El el centro de La Rioja mantendrá un cielo despejado con máximas de hasta 23°. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento zonda.

Distintas regiones se verán afectadas por ráfagas de viento que pueden superar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Cómo estará el clima en Salta el viernes 28 de agosto

Si bien el clima en la ciudad de Salta se mantendrá despejado y con temperaturas superiores a los 30°, las áreas cordilleranas se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h.

Alerta roja. Gemini.

Las regiones en alerta amarilla por lluvias y tormentas son las áreas de mayor altura y la puna de:

Cachi

La Poma

Los Andes

Molinos

Cómo estará el clima en Buenos Aires el jueves 27 y viernes 28 de agosto

El tiempo en Buenos Aires estará marcado por el regreso de las lluvias con un aumento en las temperaturas, por lo que la humedad será protagonista. Para la jornada se espera caída de agua con actividad eléctrica y una máxima de 18°.

Para el viernes las condiciones mejorarán con mínimas de 10° y máximas de 17° con cielo despejado. El fin de semana mantendrá el mismo clima sin nubes ni posibles lluvias.