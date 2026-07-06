De vender AlaMaula a crear startups para venderlas. Esa es la apuesta de SquadS Ventures de Diego Noriega, el company builder que ya movilizó cerca de u$s 1 millón desde su creación, respaldado por más de 35 inversores “ángeles” que apostaron capital en empresas emergentes-.

En solo dos años y medio lanzó 6 startups desde cero, probó su modelo con otras dos compañías y ahora busca construir empresas capaces de alcanzar entre u$s 1 millón y u$s 2 millones de facturación anual.

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