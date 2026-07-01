Comprar para alquilar rinde como nunca y las propiedades siguen baratas: por qué los inversores todavía no salen a comprar
La rentabilidad bruta anual se ubicó en junio en 5,89%, apenas por debajo del record de Mayo, y el valor de compraventa permanece 12% por debajo del pico histórico. Sin embargo, las operaciones para hacerse de un activo rentable siguen bajas.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 1° de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.