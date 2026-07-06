El Mundial 2026 avanza y provoca palpitaciones a granel entre los fans. En cada partido “mata-mata” según la jerga futbolera, el resultado es determinante para seguir o bajarse de la competencia. En estas instancias de eliminación directa (2 tiempos suplementarios de 15 minutos y tandas de penales), se juega a “suerte o verdad” tal como la moneda que se tira al aire.

Potencias futboleras como Alemania, Países Bajos y Brasil cayeron en desgracia y hoy están fuera del certamen. Así, el espectáculo deportivo alcanza una dimensión emocional -al borde de la estratósfera- como sólo el fútbol es capaz de generar. Para que todo funcione en forma sincronizada, previamente se debe planificar y cumplir con un extenso protocolo de organización de este mega evento durante 4 años.

En un segundo plano detrás de los actores principales, aparecen los estrategas del juego (directores técnicos), quienes cotizan de diversa manera, aunque no siempre acorde a su historial. Ellos son fusibles de recambio si no se logra triunfar y con injerencia relativa “casi héroes”, cuando el equipo se sube al escenario de los campeones.

En medio de este panorama, nos encontramos con el ranking de los mejor pagados del planeta, entre los que figuran 6 argentinos.

@USMNT

Entrenadores mejor remunerados

Salarios anuales estimados en euros, sin bonus adicionales, según datos de Investigación sobre finanzas y fútbol - Finance Football.

Carlo Ancelotti (Brasil) 10 millones.

Julian Nagelsmann (Alemania) 7 millones.

Mauricio Pochettino (EE. UU.) 6 millones.

Thomas Tuchel (Inglaterra) 5,8 millones.

Roberto Martínez (Portugal) 4 millones.

Fabio Cannavaro (Uzbekistán) 4 millones.

Didier Deschamps (Francia) 3,8 millones.

Ronald Koeman (Países Bajos) 3 millones.

Marcelo Bielsa (Uruguay) 3 millones.

Jesse Marsch (EE. UU.) 2,5 millones.

Javier Aguirre (México)2,5 millones.

Gustavo Alfaro (Paraguay) 2,5 millones.

Julen Lopetegui (Qatar) 2,4 millones.

Lionel Scaloni (Argentina) 2,3 millones.

Néstor Lorenzo (Colombia) 2 millones.

Sebastián Beccace (Ecuador) 2 millones.

Luis de la Fuente (España) 2 millones.

Jürgen Klinsmann (Corea del Sur) 2 millones.

Lionel Scaloni: “Esto es Argentina, nada es fácil”

Tras el maratónico y extenuante partido Argentina (3) vs. Cabo Verde (2), el número 100 en la carrera del seleccionador argentino, declaró: “Felicitaciones a Cabo Verde. Sabíamos que iba a ser un rival duro, difícil. Se sufrió, y demasiado se sufrió. Merecíamos ganar, lógicamente, pero eso no quita que el rival puso las cosas difíciles”. Y continuó: “Quiero rescatar lo positivo. No bajaron nunca los brazos. Recibimos golpes puntuales, que a veces te achican, y nosotros fuimos por el partido. Eso es más importante que otras cosas. Me hizo recordar las prórrogas de Qatar. El equipo recibe el palo y sigue buscando el arco. Han terminado muy cansados”.

Y también les dejó un mensaje a los hinchas de la albiceleste: “Son los primeros que entienden que esto es la Argentina, que no es nada fácil. El Mundial es difícil, pero el equipo está. Después de una victoria así salís reforzado. Que disfruten, que se tomen un té con manzanilla”.

Scaloni es reconocido por la virtud de escuchar al entrevistador, hacer pausa y luego dar una respuesta tan precisa como sencilla: “En los últimos minutos no teníamos cambios, había jugadores acalambrados, y ahí era defenderse como gato panza arriba. Cuando no estás bien, hay que defenderse. Lo importante es que pasamos y corregiremos”, concluyó el DT de la Selección Argentina.

Mauricio Pochettino: “Soy 200% argentino”

Minutos después de clasificar a su equipo a 8vos. de final (2 a 0 vs. Bosnia), en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el entrenador ante la pregunta sobre si se sentía estadounidense, respondió: “Una cosa es estar involucrado. Me encanta estar involucrado y ser parte de la fiesta (el partido se jugó el 4 de julio, celebración del 250° aniversario de la Independencia de EE.UU.). Pero soy 200% argentino. Lo siento. No voy a mentir”.

En 2024, tras un balance deportivo en rojo, un grupo de empresarios de Manhattan comenzó a discutir vía WhatsApp el posible reemplazo del DT Gregg Berhalter (nacido en Englewood, Nueva Jersey), actual DT de Chicago Fire. Durante el debate quedaron en claro dos cuestiones: 1) la necesidad de dar un salto cualitativo y 2) la Federación U.S. Soccer no estaba en situación económica para afrontar altos costos. Fue en ese momento, cuando el multimillonario Scott Goodwin (cofundador del fondo Diameter Capital) dijo “YO PAGO” y propuso a Pochettino, a poco haber sido desvinculado del Chelsea de Inglaterra.

Goodwin no tardó en comunicarse con Kenneth C. Griffin (fundador y CEO del grupo financiero Citadel), número 38 en el ranking de las personas más ricas del mundo, quien ya había donado u$s 8 millones para canchas de fútbol en Chicago y Miami.

Por entonces, el DT argentino disparó una frase ejemplificadora de las bases de su proyecto: “Hay que destruir las cosas que no necesitamos para construir la casa desde sus cimientos”; (desde 1930 EE.UU. no ganaba 2 partidos en un Mundial). Consultado sobre las posibilidades en esta Copa del Mundo respondió: “¿Por qué no nosotros?”.

Último momento: la absolución del goleador

Este lunes en Seattle, EE. UU. se enfrenta a Bélgica. Según un comunicado de la FIFA, el goleador estadounidense Folarin Balogun, expulsado ante Turquía a los 64 minutos, podrá jugar contra Bélgica. Pochettino había protestado porque entendía que no correspondía la tarjeta roja directa aplicada por el árbitro brasileño Raphael Claus: “Nunca hubo intención de pisar al jugador. Fue una acción normal en el fútbol que ocurrió por accidente”.

Este domingo FIFA dispuso que la suspensión automática del jugador quedaba suspendida por un período de prueba de 1 año. (Art.27 Código Disciplinario: “El órgano judicial podrá decidir suspender, total o parcialmente, la aplicación de una medida disciplinaria”). Se aclara que si Balogun comete otra infracción similar durante el período de prueba, se revocará la suspensión y se aplicará la sanción, más cualquier sanción adicional que corresponda.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social.

Pochettino se enteró antes del entrenamiento y confesó ante los periodistas: “Mi reacción es como la de todos. Amo este deporte y confío en su integridad ética. Celebramos la decisión. El 99% de la gente está de acuerdo en que fue una tarjeta roja injusta.” En tanto, la Federación Belga de Fútbol anunció que está “estudiando todas las opciones posibles” para una apelación inmediata.

A esta altura del siglo XXI, cabe sostener que el DT es una pieza clave en el proceso de búsqueda del éxito deportivo. De ahí, la importancia que la planificación financiera incluya a salarios y premios del cuerpo técnico, como una inversión de mediano y largo plazo, en coordinación con otras herramientas y estrategias asociadas al fútbol-espectáculo.

En lo que resta del Mundial 2026 no habrá mañana para todos, sólo el ganador tiene reservada una recompensa eterna.