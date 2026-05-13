En los últimos años, el mercado laboral argentino atravesó cambios profundos impulsados por la digitalización, la irrupción de nuevas tecnologías y las expectativas de las nuevas generaciones. A diferencia de décadas anteriores, cuando la estabilidad era sinónimo de éxito, hoy crece la tendencia a buscar experiencias laborales más alineadas con los intereses personales, el desarrollo profesional y el bienestar. En este nuevo escenario, cambiar de trabajo ya no implica una ruptura abrupta. Por el contrario, cada vez más personas optan por explorar nuevas oportunidades mientras continúan empleadas, una práctica que se volvió habitual en la dinámica actual. “Hoy es una práctica muy común. De hecho, gran parte de los candidatos con los que trabajo se encuentran empleados al momento de iniciar una búsqueda laboral”, explica Milagros González Lojk, licenciada en Recursos Humanos y especialista en Marca Empleadora, consultada por El Cronista. La rotación laboral se intensificó especialmente entre las generaciones más jóvenes. “En gran medida, esto responde a la búsqueda constante de crecimiento, aprendizaje y nuevas experiencias, junto con una fuerte valoración de la flexibilidad y el equilibrio entre la vida personal y el trabajo“, explica la especialista. De hecho, muchas compañías que intentan volver a esquemas 100% presenciales enfrentan resistencia por parte de estos perfiles, que priorizan modelos híbridos o remotos. En contraste, generaciones anteriores solían desarrollar gran parte de su carrera dentro de una misma organización. “Hoy, en cambio, es cada vez más común que los profesionales no proyecten permanecer 20 o 30 años en un solo lugar, sino que apunten a trayectorias más dinámicas, con desafíos variados, capacitación constante e incluso experiencias internacionales”, detalla. Las razones detrás de este fenómeno son diversas. “Las motivaciones más frecuentes están vinculadas a nuevos desafíos, crecimiento profesional o mejoras en las condiciones laborales, tanto en salario como en beneficios o flexibilidad”, señala González Lojk. El contexto también influye. Según el estudio “Mercado laboral argentino en 2026: Tendencias y retos para RR.HH.” de Wellhub, las empresas enfrentan dificultades para contratar debido a la escasez de talento (53%), salarios poco competitivos (46%) y la falta de habilidades requeridas (41%). Este escenario abre oportunidades para quienes ya están insertos en el mercado. A esto se suma el factor bienestar, cada vez más determinante: el 86% de los argentinos lo considera tan importante como el salario, mientras que el 84% afirma que podría dejar su empleo si no encuentra condiciones que cuiden su salud integral. Frente a este escenario, la reacción de las empresas es diversa. Según González Lojk, algunas refuerzan sus estrategias de retención, priorizan el bienestar y utilizan herramientas como encuestas de clima laboral para detectar niveles de insatisfacción. Otras, en cambio, interpretan estas salidas como una oportunidad para reorganizar equipos. También es frecuente que, ante una renuncia, las compañías intenten retener al talento mediante contraofertas, ya sea salariales o en beneficios. En algunos casos, esto logra revertir la decisión; en otros, el cambio ya está definido. Identificar el momento adecuado no siempre es sencillo, pero hay señales que suelen repetirse: El dato no es menor: el 63% de los trabajadores reportó síntomas de burnout en el último año. “Cuando estos aspectos dejan de estar alineados, muchas personas comienzan a buscar nuevos desafíos”, señala González Lojk. “La principal ventaja es poder encarar la búsqueda con mayor tranquilidad y planificación, sin la urgencia de aceptar la primera propuesta”, explica la especialista. Esto permite evaluar mejor las opciones y tomar decisiones más alineadas con los objetivos personales. Sin embargo, también implica desafíos. “Muchas veces las entrevistas coinciden con el horario laboral, lo que puede generar incomodidad. Además, está el reto de mantener la discreción”, advierte. El principal riesgo es afectar el vínculo con el empleador actual si la situación no se maneja adecuadamente, lo que podría impactar en la reputación profesional. La clave está en la planificación y la discreción. “Lo ideal es realizar la búsqueda fuera del horario laboral y manejarla de manera confidencial”, recomienda la especialista. Algunas estrategias efectivas incluyen: “Los profesionales de selección entendemos estas situaciones y resguardamos la privacidad de los candidatos”, agrega. Además, advierte que uno de los errores más frecuentes es perder la discreción, ya sea comentándolo con colegas, publicándolo en redes o generando cambios bruscos en la rutina laboral. Coordinar entrevistas puede ser uno de los puntos más delicados del proceso. Para evitar inconvenientes, se recomienda: El momento de comunicar la decisión también es clave. “Una vez que se cuenta con una carta oferta formal, lo recomendable es avisar con al menos 15 días de anticipación”, explica González Lojk. En posiciones estratégicas, ese plazo puede extenderse para facilitar una transición ordenada. “La forma en que una persona se desvincula también habla de su profesionalismo”, subraya. El informe de Wellhub anticipa que el futuro del trabajo será cada vez más personalizado, con propuestas adaptadas a intereses, habilidades y etapas de vida. En este contexto, la movilidad laboral deja de percibirse como inestabilidad y pasa a ser parte de una carrera dinámica. Las empresas deberán adaptarse a trabajadores que priorizan el bienestar, el desarrollo y el propósito. “Mi principal consejo es mantenerse activo y atento al mercado incluso estando empleado. Una búsqueda bien manejada puede abrir puertas interesantes sin poner en riesgo el trabajo actual”, concluye González Lojk.