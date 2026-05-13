En los últimos años, cada vez más personas comenzaron a mirar el mercado de acciones como una alternativa para hacer rendir sus ahorros. En un contexto de inflación y volatilidad económica, invertir en empresas es una opción válida para proteger el capital y buscar ganancias a largo plazo. En este escenario, un ranking elaborado por SEL Consultoras en exclusiva para la revista Apertura aporta una radiografía del sector corporativo argentino. El criterio de inversión se basa en las compañías con mejor imagen del país. El relevamiento, realizado entre noviembre y diciembre de 2025 sobre 330 líderes de opinión las identificó. El estudio analizó 11 atributos clave, como calidad de management, innovación, solvencia, ética, inversión y cuidado de los recursos humanos. Con esa base, se definió un ranking que muestra no solo el presente de las empresas, sino también las expectativas sobre el rumbo de la economía. El ranking está liderado con amplia ventaja por Mercado Libre, seguido por compañías de distintos sectores estratégicos: La diferencia entre el líder y el resto de las empresas es significativa, lo que refleja el peso que tiene el gigante tecnológico en el ecosistema empresarial local. Consultado por El Cronista, Nahuel Bernués, economista, asesor financiero y fundador y CEO de Quaestus Advisory, atribuye la posición de liderazgo de Mercado Libre a la construcción de un ecosistema integral (marketplace, pagos, crédito, logística y fintech) y que forma parte de la vida cotidiana de millones de latinoamericanos. “Eso genera una percepción de innovación, cercanía y confiabilidad que la posicionan como líder. No es solo una empresa de infraestructura para el consumo, es una tecnológica”, explica el especialista. El ranking también refleja un cambio en la dinámica de la economía argentina. Si bien Mercado Libre se mantiene en la cima, el crecimiento proyectado para 2026 muestra una rotación hacia sectores más vinculados a la generación de divisas, como la energía, la industria pesada y las exportaciones. En este contexto: Este cambio está en línea con proyecciones que anticipan una reactivación impulsada primero por exportaciones e infraestructura, y luego por el consumo interno. “En el caso de YPF, la macro pega por tres vías: el tipo de cambio afecta la conversión de ingresos en dólares a costos en pesos, la regulación de precios de combustibles define márgenes en downstream, y las tasas impactan el costo de financiamiento de los proyectos de Vaca Muerta”, sintetiza Bernués. En el caso de Arcor, en cambio, la empresa “siente más el ciclo de consumo: cuando el salario real cae, se resiente el volumen de ventas, y la inflación presiona los costos de insumos y logística”. Sin embargo, el economista destaca que el hecho de ser exportadora “le juega a favor”, ya que le da algo de cobertura en dólares. En cuanto a los riesgos de cada empresa, el especialista explica que son tres perfiles muy distintos. Por un lado, MELI genera la mayoría de sus ingresos en Brasil y México y tiene riesgo del tipo growth, entonces si la tasa de crecimiento afloja, el mercado castiga la acción fuerte o, al contrario, si la tasa de crecimiento sube. Por otro lado, YPF está atada al riesgo soberano argentino con sus vaivenes y regulaciones, sumada a la volatilidad del precio del petróleo. En última instancia, Techint diversifica geográficamente, pero es cíclica, es decir, su crecimiento depende del ciclo económico, sensible a la actividad global y a cuestiones como los aranceles al acero. Más allá de su posicionamiento en imagen, estas compañías se presentan como opciones atractivas para los inversores: “Mercado Libre (MELI) es una historia de crecimiento acelerado, con fintech como motor. YPF es la propuesta de explotación de Vaca Muerta, con todas las expectativas de ingresos que eso implica. Arcor es un conglomerado de consumo masivo, diversificado y con fuerte presencia, sólida con ingresos por exportación. Toyota Argentina es filial de una multinacional japonesa con disciplina operativa de primer nivel. Por último, Grupo Techint a través de Tenaris y Ternium, ofrece exposición a industria pesada del acero, con buenos dividendos y valuaciones históricamente bajas”, analiza Bernués. Para quienes quieran apostar por estas compañías, existen distintas alternativas: Invertir en acciones también implica riesgos, especialmente en economías como la argentina. “El primero sigue siendo el riesgo macro: dificultad para seguir en desinflación, tipo de cambio en transición y una tasa real que demanda gestión activa, lo que impacta en costos, márgenes y acceso al crédito”, precisa Bernués. El segundo, según Bernués es regulatorio/político: “cambios impositivos, normativas energéticas o controles que pueden modificar la rentabilidad de un día para otro. El tercero es propio del mercado local, la liquidez: el volumen de operaciones es bajo comparado con mercados desarrollados, lo que puede dificultar entrar o salir de posiciones sin impacto en precio". En un mercado en transición, algunos analistas ven oportunidades en empresas que quedaron rezagadas frente a los cambios del nuevo ciclo económico. El economista explica que, en valuación relativa, la candidata más evidente es Ternium (Grupo Techint) que cotiza a un precio 15 veces sus ganancias y por debajo de su valor de libro, lo que se conoce como “estar subvaluada”. YPF también luce interesante para una petrolera con el potencial de Vaca Muerta. En cambio, MELI, no está “barata” en cuanto a cantidad de veces que su precio cotiza sobre ganancias, aunque está aproximadamente 40% debajo de su máximo histórico.