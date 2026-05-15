En los últimos años, los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) se consolidaron como una de las principales herramientas de inversión para los ahorristas locales. Con solo operar desde una cuenta comitente en el país, es posible acceder a acciones de compañías globales como Apple, Google o Nvidia, sin necesidad de abrir cuentas en el exterior. Dentro de este universo, las empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, los semiconductores y el procesamiento de datos concentran la mayor atención del mercado. En ese contexto, un gigante de Wall Street volvió a poner el foco en una compañía con más de 50 años de historia, pero con un fuerte posicionamiento en el futuro tecnológico: Microsoft. El Cedear de Microsoft (MSFT) quedó bajo la lupa de los analistas después de que importantes bancos de inversión reafirmaran su visión positiva sobre la compañía. JP Morgan mantuvo su recomendación “Overweight” y proyectó un precio objetivo de u$s 550 para diciembre de 2026. Desde los valores actuales, que oscilan entre u$s 405 y u$s 420, esto implica un potencial de suba cercano al 30%-35%. “JPMorgan considera que Microsoft tiene una posición superior en el segmento enterprise y que ha logrado diferenciarse con una plataforma en la nube de primer nivel”, explica Nahuel Bernués, economista, asesor financiero y fundador y CEO de Quaestus Advisory, en diálogo con El Cronista. A eso se suman resultados concretos: en el último balance trimestral reportó ingresos de u$s 82.900 millones (+18% interanual) y un EPS de u$s 4,27 (+23% interanual), superando las estimaciones del mercado. Según el especialista, el potencial alcista se apoya en tres cuestiones clave: El informe de JP Morgan pone el foco en dos pilares en la tesis de inversión: Azure y Microsoft 365 Copilot. “La IA es hoy el principal motor de crecimiento de Microsoft y permea todas sus líneas de negocio”, destaca Bernués. El segmento de Intelligent Cloud, que incluye Azure, GitHub y Nuance, aparece como el más visible de esta expansión: generó un 30% más que el año anterior. Sin embargo, el impacto de la IA no se limita a la nube. También impulsa con fuerza el segmento de Productivity & Business Processes, especialmente a través de Microsoft 365 Copilot. La herramienta ya superó los 15 millones de asientos pagos y sigue evolucionando para convertirse en una capa integral de productividad dentro del ecosistema Office. En paralelo, la compañía sostiene un agresivo plan de inversiones. Microsoft proyecta un capex cercano a los u$s 190.000 millones para 2026, lo que implica un salto del 61% respecto a 2025. “Esa inversión preocupa al mercado a corto plazo, pero compromisos contractuales futuros por u$s 627.000 millones sugieren que hay demanda detrás”, indica el asesor financiero. La forma más simple de acceder a esta empresa es a través de su Cedear: ticker MSFT. Este cotiza en la bolsa argentina (BYMA) y se opera a través de cualquier bróker local, sin necesidad de una cuenta en el exterior. “El ratio de conversión (30 cedears = 1 acción) permite acceder con montos accesibles de $ 20.300 o u$s 14 por cada cedear, una fracción del precio de la acción en el NYSE”, precisa Bernués. En cuanto a los riesgos, el especialista advierte que hay que considerar principalmente dos factores. Por un lado, el riesgo propio del movimiento de la acción en el exterior por los distintos drivers. “MSFT cayó más de 30% desde su máximo, así que la volatilidad existe”, señala. Por otro lado, el riesgo de tipo de cambio, ya que el cedear se valúa en función del CCL y cualquier movimiento del dólar financiero impacta en el precio en pesos. “Para otros cedears, se tiene en cuenta el riesgo de iliquidez, pero en el caso de Microsoft es bajo”, concluye. Un Cedear es un instrumento financiero que permite acceder a acciones de empresas que cotizan en el exterior. En un contexto de incertidumbre económica, se consolida como una alternativa para diversificar y acceder a compañías líderes. Según el especialista, su principal atractivo radica en tres factores: “El perfil que puede considerar cedears es el de un inversor con un horizonte mínimo de mediano plazo, que entienda que está comprando renta variable y que busque complementar una cartera con exposición a activos internacionales”, señala. En contrapartida, advierte que no es un instrumento recomendable para quienes necesitan liquidez inmediata o no están dispuestos a tolerar caídas de corto plazo, que pueden rondar el 15% en su posición. Además de Microsoft, los analistas destacan otras oportunidades ligadas al crecimiento tecnológico global. Entre las que más crecieron en lo que va del año en rendimiento en dólares aparecen: Sin embargo, Bernués advierte que, más que enfocarse en la selección de acciones individuales, hoy el inversor argentino cuenta con una alternativa más eficiente: los Cedear de ETFs, que permiten diversificar dentro de un sector completo y evitar concentrar el riesgo en una sola compañía. Entre las opciones más recomendadas, menciona: “La elección siempre debería partir del perfil de riesgo y el horizonte de cada inversor, no de la ‘moda’ del momento. Un cedear es una herramienta, y como tal, funciona bien si se usa en el contexto correcto”, concluye.