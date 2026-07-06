En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 6 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1932 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 6 de julio

1° 1932 11° 4981 2° 3006 12° 6358 3° 5404 13° 7157 4° 8572 14° 9420 5° 1801 15° 9463 6° 5989 16° 8294 7° 5131 17° 3906 8° 7552 18° 3812 9° 7979 19° 3202 10° 9742 20° 7596

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero refleja deseos de seguridad, abundancia y reconocimiento. Habla de autoestima, ambición y oportunidades de crecimiento. Puede indicar confianza en tus capacidades y apertura a prosperar.

También puede advertir miedos a la pérdida, deudas o falta de control. Perder dinero en sueños sugiere inseguridad; hallarlo indica nuevas posibilidades. Tus emociones dan el verdadero sentido.