El mercado de créditos hipotecarios vuelve a ganar protagonismo en la Argentina tras varios años de baja actividad. Con un contexto en el que las familias buscan alternativas para acceder a la vivienda propia, los bancos comenzaron a reactivar sus líneas de financiamiento con condiciones más competitivas. En ese escenario, el Banco Nación relanzó su oferta de créditos hipotecarios con foco en ampliar el acceso y mejorar la experiencia de los usuarios. “La propuesta se diferencia por su escala, liderazgo y alcance federal”, explicaron desde la entidad en diálogo con El Cronista. Uno de los aspectos centrales de la propuesta es su alcance a nivel país y la digitalización del proceso. “Se incorpora un circuito digital y centralizado, que permite iniciar la solicitud de manera online y avanzar con un proceso ágil, con foco en mejorar los tiempos, la trazabilidad y la experiencia del cliente”, señalaron fuentes del banco. Además, la entidad sumó una herramienta clave para mitigar la volatilidad. Se trata de la Opción Tope de Cuota por CVS, que permite limitar el incremento de la cuota cuando la evolución de la UVA supera la variación salarial. “Todo ello se complementa con las tasas más competitivas del mercado y una alta proporción de apoyo financiero”, indicaron. El Banco Nación ofrece actualmente tasas fijas nominales anuales diferenciadas según el perfil del cliente y el destino del préstamo: Los créditos están estructurados en UVA, lo que significa que tanto el capital como las cuotas se expresan en esa unidad y luego se convierten a pesos al valor vigente al momento del pago. Esto implica que la cuota en pesos puede variar en función de la evolución de la inflación, aunque quienes acceden a la tasa del 6% pueden optar por la Opción Tope de Cuota por CVS. El monto máximo del crédito y el nivel de financiamiento dependen de la línea a la que se acceda: Además, para quienes buscan cambiar de vivienda, la entidad financia hasta el 100% de la diferencia entre el valor de compra y el de venta. Los créditos del Banco Nación ofrecen una amplia variedad de plazos: Según datos brindados por la entidad, en la práctica, la mayoría de los clientes elige el plazo máximo de 30 años, lo que permite reducir la cuota inicial y facilitar el acceso al crédito. A diferencia de otros esquemas, el Banco Nación no establece un ingreso mínimo fijo. El acceso se define según la capacidad de pago de cada solicitante, considerando la relación cuota/ingreso, el monto solicitado y el plazo elegido. La afectación máxima de ingresos informada es de: Además, se permite sumar ingresos a través de cotitulares y/o codeudores familiares. Estos últimos pueden ser familiares directos y, en tales casos, se exige que el titular aporte al menos el 50% del ingreso total afectado al pago de la cuota. Como referencia, desde la entidad explican que, para un crédito destinado a primera vivienda, por cada $ 100.000.000 prestados, la cuota inicial ronda los $ 599.551 Se trata de un valor orientativo, que puede variar según el perfil del cliente, el plazo y las condiciones específicas del crédito. El programa contempla tanto a empleados en relación de dependencia, como a monotributistas y trabajadores autónomos, con requisitos de antigüedad y continuidad según el régimen, además de la documentación respaldatoria correspondiente. Entre los requisitos principales se destacan: Desde la entidad proyectan un crecimiento sostenido del mercado hipotecario en los próximos meses. “El Banco Nación espera continuar consolidando su liderazgo en el mercado hipotecario durante 2026, acompañando la evolución del mercado y el contexto macroeconómico”, explicaron. La estrategia apunta a profundizar la digitalización, mejorar los procesos y ampliar el acceso al crédito, con el objetivo de acompañar a más familias en el camino hacia la vivienda propia.