En esta noticia Las acciones para invertir “hasta la jubilación”

En los últimos años, los Cedears se convirtieron en una de las herramientas más usadas por los argentinos para invertir en grandes empresas del mundo sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

Dentro del amplio universo de compañías disponibles, los analistas destacan un grupo de empresas líderes a nivel global, con ventajas competitivas que sostienen su posición durante años, balances sólidos y capacidad para atravesar crisis económicas sin perder rentabilidad.

Por eso, muchos especialistas las consideran acciones para comprar y mantener durante décadas. Aunque toda inversión tiene riesgos, se trata de compañías que históricamente lograron conservar su valor mejor que el promedio del mercado y, además, recompensaron a sus accionistas con dividendos.

Las acciones para invertir “hasta la jubilación”

Varios especialistas coinciden en que hay cinco empresas que combinan estabilidad, crecimiento y liderazgo global, lo que las convierte en grandes apuestas de largo plazo:

Microsoft

Entre las compañías favoritas de los analistas aparece Microsoft, que continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la revolución de la inteligencia artificial.

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La empresa controla un sistema operativo utilizado por más del 70% de las computadoras del mundo, es uno de los principales jugadores en computación en la nube a través de Azure y, además, se convirtió en el mayor socio estratégico de OpenAI.

En su último trimestre presentó ingresos por u$s 82.900 millones, un crecimiento interanual del 18%. “ Microsoft tiene una posición superior en el segmento enterprise y ha logrado diferenciarse con una plataforma en la nube de primer nivel”, sostiene Nahuel Bernués, economista y magíster en finanzas.

A pesar de la caída de sus acciones, que las llevó a tocar niveles mínimos desde el año 2000, el especialista considera que el crecimiento de Azure y la monetización de la inteligencia artificial seguirán impulsando los resultados de la compañía.

A esto se suma que, junto con Johnson & Johnson, Microsoft es una de las únicas dos empresas del mundo con calificación crediticia AAA, el máximo nivel de solvencia. Esta distinción refleja una estructura financiera extremadamente sólida, con un riesgo mínimo de impago y un alto grado de confianza y estabilidad a largo plazo.

Coca-Cola

La empresa comercializa más de 200 marcas en todo el mundo y opera en más de 200 países. Su fortaleza radica en que vende productos de consumo masivo cuya demanda suele mantenerse incluso durante las recesiones económicas.

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Por eso, es considerada una empresa defensiva y “el rey del dividendo”, ya que lleva más de 60 años aumentando la distribución de utilidades que distribuye entre sus accionistas de manera ininterrumpida.

Actualmente paga u$s 0,53 por acción y ofrece un rendimiento por dividendos cercano al 2,5%.

Johnson & Johnson

La industria de la salud es una de las más resistentes a los ciclos económicos y Johnson & Johnson es uno de sus mayores exponentes. La compañía cuenta con un negocio diversificado en medicamentos y tecnología médica , sectores donde la demanda suele mantenerse independientemente del contexto económico.

Al igual que Microsoft, posee la máxima calificación crediticia AAA, un reconocimiento reservado para empresas con una gran fortaleza financiera.

Además, lleva más de seis décadas aumentando el dividendo que paga a sus accionistas, consolidándose como otra de las favoritas para quienes buscan construir patrimonio a largo plazo.

Procter & Gamble (P&G)

Desde un envase de Pampers hasta una afeitadora Gillette o un shampoo Pantene, millones de personas usan diariamente productos fabricados por Procter & Gamble.

La empresa controla más de 60 marcas líderes y opera en prácticamente todos los mercados del mundo. Este liderazgo le permitió repartir dividendos durante más de 130 años sin interrupciones, además de aumentar esos pagos durante 70 años consecutivos , uno de los récords más importantes de Wall Street.

Su principal fortaleza es que vende productos de primera necesidad cuyo consumo suele mantenerse estable tanto en períodos de crecimiento como en épocas de crisis.

McDonald’s

Aunque millones de personas identifican a McDonald’s con sus hamburguesas, gran parte del éxito financiero de la empresa proviene del negocio inmobiliario.

La compañía posee una enorme cartera de propiedades alrededor del mundo y cobra alquileres a buena parte de sus franquiciados, un modelo que le brinda ingresos estables y altamente rentables.

Actualmente opera más de 40.000 locales en más de 100 países, lo que la convierte en una de las cadenas gastronómicas más grandes del planeta. Además, lleva más de medio siglo aumentando el dividendo que distribuye entre sus accionistas.

Los analistas también destacan su carácter contracíclico: durante los períodos de desaceleración económica, muchos consumidores reemplazan opciones más costosas por comidas rápidas, lo que suele amortiguar el impacto de las crisis sobre sus resultados.