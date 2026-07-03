Confirmado por Hacienda | Obligarán a declarar todos los pagos con tarjeta que superen este límite (foto: archivo).

El aumento de la morosidad produjo un cimbronazo en el sistema financiero, con entidades bancarias más cautelosas a la hora de otorgar nuevos préstamos y aumentar los límites de las tarjetas. Ese factor, sumado a una caída en el consumo, provocó que se desplomara el uso de tarjetas de débito y crédito en la Argentina.

Según el Informe de Pagos Minoristas divulgado por el Banco Central, en abril disminuyó 7% interanual los pagos con débito, mientras que el volumen transaccionado bajó 13,9% con respecto al mismo mes de 2025.

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