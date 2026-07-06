El mapa de los colegios privados empezó a moverse. En pocos días se conocieron una compra y una alianza entre instituciones tradicionales, operaciones poco frecuentes en un sector que durante décadas tuvo escasos cambios societarios y que ahora comienza a explorar nuevas estrategias para ganar escala, fortalecer su propuesta educativa y sostener su crecimiento.

El caso más relevante es la adquisición de la Escuela Argentina Modelo (EAM) por parte de la familia Ordóñez, propietaria del Colegio Los Robles. La operación incorpora al grupo una de las instituciones con mayor tradición de la Ciudad de Buenos Aires, fundada en 1918.

El movimiento no quedó ahí. El Colegio San Tarcisio y Nuestra Señora de la Misericordia también avanzan en un proceso de integración que, una vez formalizado, será comunicado oficialmente por ambas instituciones.

Según pudo saber El Cronista, el acuerdo contemplaría el traslado del San Tarcisio al edificio del Misericordia, en Azcuénaga y Peña, y la conformación de un proyecto educativo conjunto que pasaría a llamarse Misericordia de San Tarcisio. Fuentes que conocen la negociación indicaron que el acuerdo estaría firmado dentro de pocas semanas.

El San Tarcisio fue fundado por la familia Braun Cantilo en 1980 y actualmente es administrado por una asociación civil integrada por familias del colegio. Tras funcionar en sus primeros años en el edificio del Saint Dominic, sobre la avenida Estados Unidos, se mudó en la década de 1990 a su actual sede de Juncal.

El Misericordia, en tanto, fue creado en 1878 y es el colegio privado religioso más antiguo de Recoleta. Pertenece a la Sociedad de Damas de la Misericordia, entidad que también administra un hogar para niñas y un hogar para adultos mayores.

Precupación sectorial

Detrás de estos movimientos hay una preocupación creciente en el sector. “Lo que están haciendo muchas escuelas es fusionarse porque ven que la cantidad de alumnos va a seguir bajando”, explicó a El Cronista Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA).

Según el directivo, el impacto de la caída de los nacimientos ya se siente con fuerza en los jardines de infantes y en los primeros años de la primaria, mientras que en los próximos años se trasladará progresivamente al resto del sistema educativo. “Una escuela pensada para 1000 alumnos hoy tiene muchos menos estudiantes, pero debe seguir sosteniendo la misma infraestructura y gran parte de sus costos”, señaló.

En el sector de la educación privada hay preocupación por la caída en el número de alumnos

Zurita advirtió que la situación combina varios factores: menos alumnos, mayores costos de funcionamiento, dificultades para trasladar esos aumentos a las cuotas y una tendencia demográfica que, lejos de revertirse, seguirá profundizándose en los próximos años. “Muchas escuelas privadas no van a poder sostenerse económicamente con mucho menos alumnos. Estamos frente a una tendencia que llegó para quedarse”, resumió.

Un siglo de historia

Aunque oficialmente ambas comunidades educativas hablan de una “integración institucional”, el proyecto quedará bajo la conducción de Los Robles. En el documento distribuido a las familias, el colegio explica que incorpora a la EAM a su gestión y que los activos materiales y pedagógicos de la institución pasan a formar parte de Los Robles.

Fuentes que conocen la operación aseguraron a El Cronista que la Escuela Argentina Modelo estaba en venta desde hacía tiempo y que sus accionistas atravesaban diferencias internas que dificultaban la continuidad del proyecto bajo la estructura vigente. Hasta ahora, el establecimiento era controlado por un grupo empresario.

Los colegios privados tienen menos alumnos, mayores costos de funcionamiento y dificultades para trasladar esos aumentos a las cuotas

Como parte de la reorganización, desde el ciclo lectivo 2027 el jardín de infantes y la primaria funcionarán en la histórica sede de Riobamba 1059, mientras que la secundaria permanecerá en Avenida Belgrano 1548. Además, el establecimiento pasará a llamarse Colegio Los Robles-EAM.

La Escuela Argentina Modelo fue fundada en 1918 por Carlos Biedma y Rosario Vera Peñaloza, una de las grandes referentes de la educación argentina y pionera en el desarrollo del nivel inicial. A lo largo de más de un siglo se consolidó como una de las instituciones emblemáticas de Recoleta y formó generaciones de alumnos.

Expansión de Los Robles

Para la familia Ordóñez, la adquisición representa un nuevo paso en el crecimiento del proyecto educativo.

Los Robles funciona en el edificio que durante décadas ocupó el Cardenal Newman, sobre la avenida Belgrano, y también cuenta con una sede en Pilar y un jardín de infantes en Recoleta, ubicado sobre Larrea y Arenales.

Radiografía de cuatro colegios privados tradicionales Comparación de perfil educativo, exalumnos destacados y aranceles publicados. Cardenal Newman Cardenal Copello Northlands St. George Cardenal Newman Perfil Colegio privado católico y bilingüe fundado por la congregación Christian Brothers. Ofrece educación inicial, primaria y secundaria, con exámenes Cambridge y Bachillerato Internacional. Exalumnos destacados Mauricio Macri, Nicolás Caputo, Jorge Triaca y Alfonso Prat-Gay. Aranceles 2026 Matrículas desde aproximadamente $631.638 hasta más de $1,5 millones según nivel e ingreso. Cuotas mensuales entre $664.370 (Sala de 3) y $1.868.998 (5° y 6° año del secundario). Cardenal Copello Perfil Institución cristiana ubicada en Villa Devoto. Ofrece jornada simple y completa, con formación intensiva en inglés. Exalumnos destacados Javier Milei. Aranceles 2026 Matrículas entre $490.000 y $660.000 según nivel. El arancel anual se abona en diez cuotas mensuales. También existen cargos adicionales y una contribución anual a la Asociación Amigos. Northlands School Perfil Colegio de tradición británica con sedes en Olivos y Nordelta. Programas internacionales, liderazgo, deportes y formación artística. Exalumnos destacados Máxima Zorreguieta e integrantes de la familia Blaquier. Aranceles 2026 (Nordelta) Matrículas desde $520.500 hasta $2.760.000 según nivel. Aporte adicional fijo de $34.000 destinado al fondo de becas. St. George's College Perfil Colegio bilingüe fundado en 1898 por la comunidad anglicana, con orientación internacional y preparación para estudios universitarios en el exterior. Exalumnos destacados Raúl Moneta, Alejandro Nicolás Aguzin y familiares de figuras públicas como Jorge Lanata y Diego Santilli. Aranceles publicados Últimos valores difundidos para el ciclo 2025: Jardín: $750.000 a $1.000.000. Primaria: $1.250.000 a $1.700.000. Secundaria: $1.975.000 a $2.100.000.

La incorporación de la EAM también responde a una lógica territorial. Según explicó el colegio a las familias, la mayoría de los alumnos más chicos vive más cerca de la sede de Riobamba, por lo que allí funcionarán el jardín y la primaria, mientras que la secundaria continuará en Belgrano.

Un sector que empieza a cambiar

Detrás de estas operaciones también aparece un cambio demográfico que empieza a sentirse en el sistema educativo. Argentina atraviesa una de las caídas de natalidad más aceleradas de su historia reciente: en apenas una década los nacimientos pasaron de alrededor de 770.000 por año a poco más de 460.000, una reducción cercana al 40%. El fenómeno ya comenzó a reflejarse en las salas de jardín y, progresivamente, llegará a la primaria y la secundaria, obligando a muchas instituciones a replantear su estructura y su estrategia de crecimiento.

La falta de alumnos en escuelas privadas ya se siente en los primeros años de primaria

Ese escenario ayuda a explicar por qué empiezan a aparecer operaciones que hasta hace pocos años eran excepcionales en el sector. La búsqueda de escala, el aprovechamiento de infraestructura existente, la incorporación de proyectos educativos consolidados y la necesidad de sostener inversiones en un mercado con menor crecimiento aparecen como algunos de los factores detrás de este proceso de reconfiguración.