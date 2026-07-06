El mapa de los colegios privados empezó a moverse. En pocos días se conocieron una compra y una alianza entre instituciones tradicionales, operaciones poco frecuentes en un sector que durante décadas tuvo escasos cambios societarios y que ahora comienza a explorar nuevas estrategias para ganar escala, fortalecer su propuesta educativa y sostener su crecimiento. El caso más relevante es la adquisición de la Escuela Argentina Modelo (EAM) por parte de la familia Ordóñez, propietaria del Colegio Los Robles. La operación incorpora al grupo una de las instituciones con mayor tradición de la Ciudad de Buenos Aires, fundada en 1918. El movimiento no quedó ahí. El Colegio San Tarcisio y Nuestra Señora de la Misericordia también avanzan en un proceso de integración que, una vez formalizado, será comunicado oficialmente por ambas instituciones. Según pudo saber El Cronista, el acuerdo contemplaría el traslado del San Tarcisio al edificio del Misericordia, en Azcuénaga y Peña, y la conformación de un proyecto educativo conjunto que pasaría a llamarse Misericordia de San Tarcisio. Fuentes que conocen la negociación indicaron que el acuerdo estaría firmado dentro de pocas semanas. El San Tarcisio fue fundado por la familia Braun Cantilo en 1980 y actualmente es administrado por una asociación civil integrada por familias del colegio. Tras funcionar en sus primeros años en el edificio del Saint Dominic, sobre la avenida Estados Unidos, se mudó en la década de 1990 a su actual sede de Juncal. El Misericordia, en tanto, fue creado en 1878 y es el colegio privado religioso más antiguo de Recoleta. Pertenece a la Sociedad de Damas de la Misericordia, entidad que también administra un hogar para niñas y un hogar para adultos mayores. Detrás de estos movimientos hay una preocupación creciente en el sector. “Lo que están haciendo muchas escuelas es fusionarse porque ven que la cantidad de alumnos va a seguir bajando”, explicó a El Cronista Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA). Según el directivo, el impacto de la caída de los nacimientos ya se siente con fuerza en los jardines de infantes y en los primeros años de la primaria, mientras que en los próximos años se trasladará progresivamente al resto del sistema educativo. “Una escuela pensada para 1000 alumnos hoy tiene muchos menos estudiantes, pero debe seguir sosteniendo la misma infraestructura y gran parte de sus costos”, señaló. Zurita advirtió que la situación combina varios factores: menos alumnos, mayores costos de funcionamiento, dificultades para trasladar esos aumentos a las cuotas y una tendencia demográfica que, lejos de revertirse, seguirá profundizándose en los próximos años. “Muchas escuelas privadas no van a poder sostenerse económicamente con mucho menos alumnos. Estamos frente a una tendencia que llegó para quedarse”, resumió. Aunque oficialmente ambas comunidades educativas hablan de una “integración institucional”, el proyecto quedará bajo la conducción de Los Robles. En el documento distribuido a las familias, el colegio explica que incorpora a la EAM a su gestión y que los activos materiales y pedagógicos de la institución pasan a formar parte de Los Robles. Fuentes que conocen la operación aseguraron a El Cronista que la Escuela Argentina Modelo estaba en venta desde hacía tiempo y que sus accionistas atravesaban diferencias internas que dificultaban la continuidad del proyecto bajo la estructura vigente. Hasta ahora, el establecimiento era controlado por un grupo empresario. Como parte de la reorganización, desde el ciclo lectivo 2027 el jardín de infantes y la primaria funcionarán en la histórica sede de Riobamba 1059, mientras que la secundaria permanecerá en Avenida Belgrano 1548. Además, el establecimiento pasará a llamarse Colegio Los Robles-EAM. La Escuela Argentina Modelo fue fundada en 1918 por Carlos Biedma y Rosario Vera Peñaloza, una de las grandes referentes de la educación argentina y pionera en el desarrollo del nivel inicial. A lo largo de más de un siglo se consolidó como una de las instituciones emblemáticas de Recoleta y formó generaciones de alumnos. Para la familia Ordóñez, la adquisición representa un nuevo paso en el crecimiento del proyecto educativo. Los Robles funciona en el edificio que durante décadas ocupó el Cardenal Newman, sobre la avenida Belgrano, y también cuenta con una sede en Pilar y un jardín de infantes en Recoleta, ubicado sobre Larrea y Arenales. La incorporación de la EAM también responde a una lógica territorial. Según explicó el colegio a las familias, la mayoría de los alumnos más chicos vive más cerca de la sede de Riobamba, por lo que allí funcionarán el jardín y la primaria, mientras que la secundaria continuará en Belgrano. Detrás de estas operaciones también aparece un cambio demográfico que empieza a sentirse en el sistema educativo. Argentina atraviesa una de las caídas de natalidad más aceleradas de su historia reciente: en apenas una década los nacimientos pasaron de alrededor de 770.000 por año a poco más de 460.000, una reducción cercana al 40%. El fenómeno ya comenzó a reflejarse en las salas de jardín y, progresivamente, llegará a la primaria y la secundaria, obligando a muchas instituciones a replantear su estructura y su estrategia de crecimiento. Ese escenario ayuda a explicar por qué empiezan a aparecer operaciones que hasta hace pocos años eran excepcionales en el sector. La búsqueda de escala, el aprovechamiento de infraestructura existente, la incorporación de proyectos educativos consolidados y la necesidad de sostener inversiones en un mercado con menor crecimiento aparecen como algunos de los factores detrás de este proceso de reconfiguración.