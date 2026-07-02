El mercado de capitales continúa creciendo en la Argentina. Más de 12,3 millones de personas poseen una cuenta comitente en Caja de Valores. En promedio, cada inversor dispone de dos cuentas, por lo que el total alcanza los 24,6 millones, con un crecimiento interanual de 35%.

Los argentinos que invierten en el mercado representan el 55% de la población económicamente activa y a casi el 30% de la población total del país.

El mayor crecimiento se registró en 2024, con más de 7 millones de nuevas cuentas. En 2025 se sumaron 6,7 millones y durante los primeros cinco meses de 2026 ya se incorporaron más de 3 millones adicionales.

Más actividad operativa

La expansión de la base de inversores se refleja también en la actividad del mercado. A fines de mayo, el promedio mensual de cuentas operativas fue de 1.087.847. Una de cada 21 personas de la población económicamente activa invirtió todos los meses.

El promedio diario de operaciones superó las 836.000 transacciones, un 5,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Durante 2026 se registró además un récord histórico de 1.628.916 operaciones en una sola jornada, equivalente a casi el doble del promedio diario actual y más de 57 veces el promedio diario registrado en 2018.

El crecimiento sostenido de la operatoria también alcanza el volumen de órdenes. El promedio diario pasó de 7,6 millones en 2024 a 11,8 millones en 2025 y supera los 17,5 millones en 2026. Solo en mayo de 2026, el promedio diario de órdenes fue un 94,2% superior al registrado en el mismo mes del año anterior.

“Los datos muestran un mercado de capitales más amplio, más activo y con mayor participación de personas y empresas en todo el país. Cada vez más inversores utilizan el mercado como una herramienta concreta para canalizar ahorro, diversificar sus inversiones y acceder a nuevas alternativas”, afirmó Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA.

Creció el volumen negociado

El volumen diario promedio de negociación alcanzó al cierre de mayo de 2026 los u$s 12.261 millones al MEP. Comparado con 2018, el crecimiento es del 1866%.

Por segmento, la renta fija mostró una expansión significativa: pasó de u$s 530,7 millones a u$s 7079 millones, lo que equivale a una suba de 1234%. En renta variable, pasó de u$s 30,9 millones negociado en 2017 a u$s 219,3 millones en 2026.

Cedear, los más elegidos

El interés por acceder a compañías globales desde el mercado local se refleja en la cantidad de participantes: más de 878.000 cuentas operaron Cedear durante el último año y ya son más de 1 millón los comitentes que mantienen posiciones en ese instrumento.

Se observa una marcada inclinación hacia las compañías tecnológicas, más de cuatro de cada diez operaciones se concentraron en empresas de este tipo. Le siguen los servicios financieros (19,8%), energía (13,2%) y materiales (10,0%).

Mayor participación federal

El informe también muestra una mayor participación de inversores de todo el país. A fines de mayo de 2026, el 47% de las cuentas correspondía al interior, frente al 41% registrado en 2023.

Este crecimiento fue impulsado por una mayor participación de Córdoba, Santa Fe, Mendoza. El resto del interior del país representa el 25,5% de la base total de inversores.

El ranking de provincias con mayor porcentaje de inversores está liderado por Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe y Catamarca.

Crece la participación femenina

Al cierre de mayo de 2026, las mujeres representan el 40% de la base de inversores y casi una de cada dos nuevas cuentas abiertas en el mercado de capitales.

Desde 2023, 7,6 millones de nuevas cuentas fueron abiertas por mujeres, mientras que 10,8 millones fueron abiertas por varones.

La participación femenina sobre el total de nuevas cuentas muestra una tendencia de crecimiento sostenido: pasó de 37,6% en 2023 a 39,3% en 2024 y 43,6% en 2025.

Financiamiento

El informe también destaca el rol del mercado de capitales como herramienta de financiamiento para empresas de distintos tamaños, sectores y regiones.

Entre enero y junio de 2026, las Obligaciones Negociables concentraron cerca del 46% del financiamiento obtenido a través del mercado de capitales, consolidándose como el principal instrumento utilizado por las empresas para acceder a fondos de mediano y largo plazo.

Los instrumentos orientados al financiamiento de capital de trabajo también mantuvieron una participación relevante. Los Pagarés representaron el 24% del financiamiento total y los Cheques de Pago Diferido el 21%.



