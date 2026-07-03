Con el riesgo país en nuevos mínimos de 2018 (415 p.b), la mejora de la calificación crediticia de la Argentina y un escenario internacional dominado por una Reserva Federal (Fed) que se muestra más restrictiva, dos de los principales brokers del mercado local dieron a conocer sus portafolios recomendados para julio y el inicio del segundo semestre.

IOL Inversiones y Bull Market exponen una coincidencia de fondo: ambos creen que todavía hay valor en los activos argentinos, especialmente en la deuda soberana en dólares, pero consideran que la cartera debe seguir apoyándose en una amplia diversificación internacional.

La deuda argentina es la principal apuesta

Uno de los puntos de mayor consenso entre las dos sociedades de bolsa es que el rally de los bonos soberanos todavía no habría terminado.

En IOL sostienen que el upgrade de S&P a la categoría B- todavía deja margen para una compresión adicional del riesgo país de entre 80 y 100 puntos básicos.

Bajo esa premisa, el broker privilegia posiciones en el tramo largo de la curva mediante el GD35, complementadas con el AO27 para administrar la volatilidad. Además, evita los bonos con vencimientos entre 2029 y 2030 por considerar que ofrecen un atractivo relativo menor.

Bull Market comparte la misma visión sobre la deuda argentina. El broker considera que una eventual emisión internacional del Tesoro podría convertirse en el principal catalizador para una nueva baja del riesgo país, siempre que Argentina logre converger hacia los spreads que hoy exhiben otros países con calificación B-, como El Salvador o Pakistán.

Tecnología, la apuesta global que nadie abandona

Donde tampoco aparecen diferencias es en la mirada sobre Wall Street.

IOL mantiene una visión constructiva sobre el sector tecnológico y destaca a Nvidia, Microsoft y Alphabet (Google) como sus principales elecciones dentro del grupo de las grandes compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

A esas posiciones suma una visión positiva sobre Nubank, el ETF de mercados emergentes EEM y Mastercard, cuya perspectiva mejora tras la reducción de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Bull Market también concentra su cartera agresiva en el universo tecnológico. El portafolio sobrepondera Microsoft, Nvidia, Alphabet y TSMC, al considerar que continúan liderando el ciclo de inversión asociado a la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores. La estrategia se completa con posiciones en Nubank, biotecnología, Europa y mercados emergentes.

Dos filosofías distintas

Más allá de las coincidencias, ambas sociedades de bolsa muestran enfoques diferentes.

IOL prioriza una construcción de cartera basada en la diversificación global.

Su portafolio conservador destina cerca del 60% a renta fija y apenas un 5% a acciones argentinas, mientras el resto se distribuye entre bonos corporativos, fondos en dólares y ETF internacionales como SPY, IEUR, XLP y XLU.

Bull Market, en cambio, dedica buena parte de su análisis a la macroeconomía argentina. Más que un simple portafolio, el estudio desarrolla una tesis para el segundo semestre, con foco en el financiamiento del Tesoro, las reservas internacionales, el programa con el FMI, el comportamiento del dólar y la estrategia oficial para atravesar el ciclo electoral de 2027.

Qué esperan para la economía argentina

Bull Market sostiene que el principal desafío ya no pasa por la capacidad de pago de la deuda, sino por la fortaleza financiera con la que el Gobierno llegará a las elecciones de 2027.

Según el informe, entre depósitos del Tesoro, garantías de organismos multilaterales y renovaciones de repos, el programa financiero aparece mayormente cubierto y no se observan riesgos de incumplimiento durante 2026 y 2027.

El verdadero interrogante pasa por el nivel de “poder de fuego” que tendrá el Banco Central para sostener la estabilidad cambiaria si aumenta la incertidumbre política.

Al mismo tiempo, el broker advierte sobre algunos factores que podrían generar volatilidad en las próximas semanas: la desaceleración de los préstamos en dólares, la reinversión del pago de Bonares de julio, la evolución de las reservas y la tercera revisión del acuerdo con el FMI.

El mensaje para los inversores

Pese al fuerte repunte de los activos argentinos en los últimos meses, ninguno de los dos brokers recomienda concentrar la cartera exclusivamente en el mercado local.

El consenso es mantener exposición a los bonos soberanos y corporativos argentinos, aprovechar el potencial de compresión del riesgo país y, al mismo tiempo, conservar una importante diversificación internacional, especialmente en compañías tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.