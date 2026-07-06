Durante este lunes, 6 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 3578 - Ramera

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 6 de julio

1° 3578 11° 0539 2° 0598 12° 7100 3° 2512 13° 6261 4° 2362 14° 4419 5° 8939 15° 6861 6° 6787 16° 4198 7° 4448 17° 4288 8° 8258 18° 0639 9° 9707 19° 6543 10° 9135 20° 6382

¿Qué significa soñar con Ramera?

Soñar con la Ramera suele simbolizar tentaciones, culpas o miedo al juicio social. También puede reflejar conflictos con la autoestima y los límites personales.

Según el contexto, advierte sobre engaños, manipulación o gastos impulsivos, o invita a reconciliarte con tu deseo sin culpa. Observa las emociones del sueño para interpretarlo mejor.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.