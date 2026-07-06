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Durante este lunes, 6 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 3578 - Ramera

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 6 de julio

 3578 11° 0539 
 2°0598 12° 7100
 3°2512 13° 6261 
 4°2362 14° 4419 
 5°8939 15° 6861 
 6°6787 16° 4198 
 7°4448 17° 4288 
 8°8258 18° 0639 
 9°970719° 6543 
 10°9135 20° 6382 

¿Qué significa soñar con Ramera?

Soñar con la Ramera suele simbolizar tentaciones, culpas o miedo al juicio social. También puede reflejar conflictos con la autoestima y los límites personales.

Según el contexto, advierte sobre engaños, manipulación o gastos impulsivos, o invita a reconciliarte con tu deseo sin culpa. Observa las emociones del sueño para interpretarlo mejor.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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