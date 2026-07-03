Desde el 1° de julio comenzó a regir nuevas categorías laborales para las trabajadoras domésticas, una medida que el Sindicato de Trabajadoras Domésticas calificó como un avance histórico para el sector. La reforma establece tres categorías según la tarea principal que ocupa más del 50% de la jornada.

La categoría general —que incluye orden y limpieza, lavado y planchado, cuidado de mascotas y otras tareas— tendrá un salario mínimo de $32.051 mensuales y $168,6 por hora. La categoría cocina, que abarca la elaboración y manipulación de alimentos, fija un salario mínimo de $33.796 mensuales y $177,7 por hora. Por su parte, la categoría cuidados, destinada al cuidado directo de personas, establece un salario mínimo de $34.885 mensuales y $183,5 por hora.

Además del ajuste salarial, las trabajadoras domésticas lograron mejoras en condiciones laborales vinculadas al presentismo y licencias. Ahora, una ausencia aislada en seis meses no implicará la pérdida total del presentismo.