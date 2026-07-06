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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 6 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este lunes, 6 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7627 - El Peine

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio

 1°7627 11°3951
 0558  12°9966
 3°6082 13°4547 
 6146  14°9133 
 3296  15°3763 
 6°2690  16°2274
 2884  17°6356 
 0551  18°3838 
 4356  19°4900 
 10°6229 20°1722 

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¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine simboliza orden y autocuidado; sugiere ganas de aclarar ideas o resolver un asunto.

Si El Peine está roto o se cae el cabello al usarlo, señala tensiones, inseguridad o necesidad de ajustar hábitos y comunicación.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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