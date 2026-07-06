Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 6 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.
En este lunes, 6 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7627 - El Peine
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio
|1°
|7627
|11°
|3951
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|0558
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|9966
|3°
|6082
|13°
|4547
|4°
|6146
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|9133
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|3296
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|3763
|6°
|2690
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|2274
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|2884
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|6356
|8°
|0551
|18°
|3838
|9°
|4356
|19°
|4900
|10°
|6229
|20°
|1722
¿Qué significa soñar con el peine?
Soñar con El Peine simboliza orden y autocuidado; sugiere ganas de aclarar ideas o resolver un asunto.
Si El Peine está roto o se cae el cabello al usarlo, señala tensiones, inseguridad o necesidad de ajustar hábitos y comunicación.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.