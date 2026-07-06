Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 6 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este lunes, 6 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7627 - El Peine

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 6 de julio

1° 7627 11° 3951 2° 0558 12° 9966 3° 6082 13° 4547 4° 6146 14° 9133 5° 3296 15° 3763 6° 2690 16° 2274 7° 2884 17° 6356 8° 0551 18° 3838 9° 4356 19° 4900 10° 6229 20° 1722

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine simboliza orden y autocuidado; sugiere ganas de aclarar ideas o resolver un asunto.

Si El Peine está roto o se cae el cabello al usarlo, señala tensiones, inseguridad o necesidad de ajustar hábitos y comunicación.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.