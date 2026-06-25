Cómo diversificar la cartera de Fondos Comunes de Inversión para hacerla más eficiente
Elegir un FCI exige mirar más que la rentabilidad reciente: objetivo, activos, liquidez, plazo, volatilidad, costos y gestión son las claves para armar una cartera alineada con el perfil del inversor. ¿Qué dicen los expertos?
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 25 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.