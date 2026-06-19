El mercado de capitales argentino incorporó una nueva alternativa para quienes buscan invertir en real estate. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) celebró el inicio de cotización de las cuotapartes del Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario REIT Ciclo Nova, el primer REIT de la Argentina, una herramienta que permite invertir en inmuebles sin comprar una propiedad de manera directa.

Administrado por Ciclo Nova Asset Management y con Banco Comafi como sociedad depositaria, el fondo apunta a canalizar el ahorro de los inversores hacia activos inmobiliarios mediante una estructura regulada y con oferta pública.

Según informaron desde BYMA, la emisión recibió 3.523 ofertas por un monto total de $ 66.327 millones, reflejando la demanda de instrumentos que permitan acceder a inversiones de largo plazo.

Qué es un REIT y por qué es una novedad para Argentina

REIT es la sigla de Real Estate Investment Trust, un vehículo de inversión ampliamente utilizado en Estados Unidos, Europa y Asia que ahora llega a la Argentina de la mano de Grupo IEB y Grupo Briones.

BYMA

Este esquema permite reunir capital de múltiples inversores para adquirir y administrar inmuebles destinados a la generación de renta. De esta manera, los inversores no compran propiedades de manera individual, sino que adquieren cuotapartes de un fondo que invierte en un portafolio diversificado de activos inmobiliarios .

Los ingresos generados por los alquileres se distribuyen periódicamente entre los participantes, mientras que la eventual valorización de los inmuebles puede traducirse en una apreciación del valor de la inversión.

Cómo funciona el primer REIT argentino

El Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario REIT Ciclo Nova tiene una duración prevista de 10 años y busca canalizar el ahorro de los inversores hacia activos inmobiliarios mediante una estructura regulada y con oferta pública.

A diferencia de una inversión tradicional en ladrillos, quienes participen del fondo no deberán comprar propiedades, gestionar alquileres, buscar inquilinos ni afrontar los costos operativos asociados a la administración de los inmuebles. Toda esa tarea queda en manos de profesionales especializados, mientras que los gastos de gestión son absorbidos por el propio vehículo de inversión.

Uno de los principales atractivos del instrumento es su accesibilidad. La inversión mínima es de $ 1.000, equivalente al valor nominal de cada cuotaparte durante la colocación inicial, y no existe un límite máximo de suscripción.

El esquema combina las dos fuentes clásicas de retorno que históricamente caracterizaron al negocio de los inmuebles: la renta y la apreciación del capital. Por un lado, las propiedades que integran el portafolio generan ingresos por alquileres, que son distribuidos entre los inversores de forma trimestral. Según establece el reglamento del fondo, esos pagos se acreditan dentro de los 20 días hábiles posteriores a la presentación de los estados contables auditados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

REIT

Por otro lado, los inversores también pueden beneficiarse de la valorización de los activos inmobiliarios. A medida que las propiedades aumentan su valor de mercado, esa apreciación se refleja en el precio de las cuotapartes, generando una potencial ganancia de capital para quienes decidan venderlas.

Si bien el fondo tiene una duración prevista de una década, los inversores no están obligados a mantener su posición hasta el vencimiento . Como las cuotapartes cotizan en BYMA, pueden comprarse y venderse en el mercado secundario durante toda la vida del vehículo.

Los riesgos que hay que considerar

Como cualquier instrumento financiero, el REIT no está exento de riesgos. Los resultados pueden verse afectados por la evolución del mercado inmobiliario, los niveles de ocupación de los inmuebles, la liquidez de las cuotapartes y eventuales cambios regulatorios.

Actualmente, el fondo cuenta con una calificación FI4(arg) con perspectiva estable otorgada por FIX SCR, una calificadora independiente que evalúa aspectos relacionados con la estrategia, administración y riesgos del vehículo.

Cómo está protegida la inversión

El funcionamiento del REIT replica esquemas utilizados en los principales mercados del mundo y distribuye responsabilidades entre distintas instituciones.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) supervisa y regula el instrumento; BYMA lista las cuotapartes para su negociación; Banco Comafi actúa como custodio de los activos; Caja de Valores registra las participaciones a nombre de cada inversor; FIX SCR realiza la calificación de riesgo y Lisicki Litvin audita los estados contables.

Según destacan sus impulsores, esta estructura busca garantizar transparencia, control y seguridad para los participantes.

Un nuevo paso para el mercado de capitales

Desde BYMA destacaron que la llegada del primer REIT argentino representa un avance en la profundización del mercado de capitales local.

“El lanzamiento del primer REIT de Argentina es mucho más que una nueva alternativa de inversión. Es un paso hacia un mercado de capitales más profundo, capaz de conectar el ahorro de las personas con activos de la economía real de forma transparente, eficiente y regulada”, afirmó Juan Ignacio Abuchdid, presidente y fundador de Grupo IEB.

Por su parte, Ignacio Lorenzo, Chief of Financing & Listings de BYMA, sostuvo que la incorporación de este tipo de vehículos amplía las alternativas disponibles para los inversores y fortalece la capacidad del mercado para canalizar ahorro hacia proyectos productivos.