El locro es uno de los platos más representativos de la gastronomía argentina y una preparación que, año tras año, cobra un significado especial en las fechas patrias . Este clásico de la cocina criolla no solo conquista por su sabor, sino también porque representa el espíritu de encuentro y las tradiciones que forman parte de la identidad nacional.

El Día de la Independencia es la fecha ideal para reunirse alrededor de la mesa y disfrutar de uno de los protagonistas de los festejos.

BRUNO AMARILLO

El Hornero de San Telmo es un histórico restaurante ubicado en el microcentro porteño y es catalogado como uno de los referentes de la gastronomía criolla. Para el 9 de julio, compartieron su receta de locro, una de las más aclamadas por los argentinos.

Receta de locro de El Hornero

El locro perfecto necesita de varias horas de cocción para obtener la textura de la crema perfecta. La receta del histórico restaurant es la siguiente:

Base: 300 gr de maíz blanco partido y 100 gr de poroto Pallar blanco (remojados 24 horas antes).

Carnes: tripa gorda, panceta, chorizo criollo, chorizo colorado y pechito de cerdo (100 gr de cada uno, hervidos previamente para desgrasar).

Vegetales: calabaza (300 gr) y cebolla blanca (100 gr).

La clave está en revolver cada 15 minutos con una cuchara de madera hasta que la calabaza se deshaga y se transforme en una crema untosa.

Locro y empanadas de El Hornero.

El Hornero: un restaurante con tradición y sabor criollo

El emblemático restaurant de comida regional está ubicado en el corazón del Mercado de San Telmo (Carlos Calvo 455 (Locales 88-89) y en la flamante “Posta del Hornero” en la calle Defensa 1290.

Para celebrar el Día de la Independencia, ofrecen una porción de locro de 500 gramos bien caliente y acompañado de la clásica salsa quiquirimichi (salsa picante de verdeo y pimentón) para combatir el frío invernal.

Locro de El Hornero. Pablo Mekler

La cazuela propuesta por el chef ejecutivo Alan Del Águila se ofrece precio a un precio de $ 20.000 la porción. La carta no se limita al locro, sino que también cuentan con guisos, mondongo, lentejas, las empanadas vedette, tamales, humitas en chala, flan casero y arroz con leche.

Atienden todos los días de 11:00 a 23:00 y cuenta con servicio de salón, Take Away y delivery.