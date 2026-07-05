El economista Orlando Ferreres, titular de la consultora OJF & Asociados, señaló que el tipo de cambio oficial debería ajustarse al sugerir que existe un atraso cambiario. En ese sentido, planteó a cuánto debería estar la cotización para alcanzar una paridad de equilibrio.

“No veo un aumento importante del dólar. Puede aumentar algo, pero no tanto como la inflación. El Gobierno está concentrado en el plan de estabilización”, analizó Ferreres sobre el comportamiento de la divisa.

Ni $ 1600 ni $ 2000: a cuánto debería llegar el precio del dólar para no quedar atrasado, según Orlando Ferreres

Con respecto al valor que debería tener el dólar, Ferreres destacó que el superávit fiscal modificó los parámetros tradicionales para calcular el tipo de cambio de equilibrio, en comparación a períodos donde el tipo de cambio convivía con un escenario de déficit.

“ Eso implica un 30% menos en cuanto a la paridad teórica de equilibrio ”, señaló en diálogo por Splendid AM 990. Y afirmó que, según sus cálculos, el dólar oficial debería ubicarse en $ 1650, “debajo de la banda superior del programa cambiario”.

Y opinó que l a estabilidad cambiaria podría fortalecer al oficialismo de cara a los comicios del año próximo . “Pueden muy bien ganar las elecciones. Hay que ver cuál es la respuesta de la oposición, si encuentran una persona que resuelva la situación mejor que Milei. Por ahora no apareció. Entonces Milei va ganando con esto”, dijo.

Reservas y elecciones

Sobre el nivel de reservas, indicó que el Banco Central compró u$s 10.700 millones hasta junio, una cifra que supera las expectativas iniciales para todo el año. “Es bueno tener reservas propias y no prestadas como hasta ahora”, subrayó.

No obstante, advirtió que los particulares siguen demandando divisas porque perciben que el dólar está “barato”, aunque en volúmenes menores a los registrados el año pasado.

En paralelo, consideró que la estrategia monetaria actual permite sostener la desaceleración inflacionaria. En ese sentido, proyectó que la inflación podría ubicarse alrededor del 18% durante 2027.

Para el economista, si el Gobierno logra sostener el orden monetario, consolidar la baja de la inflación y mantener una leve mejora del salario real, llegará fortalecido a las próximas elecciones. “Creo que la evolución está bien encaminada y eso puede hacer que el Gobierno triunfe en las elecciones y continúe con esta política económica”, remarcó.