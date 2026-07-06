El precio del Brent podría caer hasta u$s 60 el barril hacia fin de año, según analistas de Citi, menos de la mitad de su pico durante la guerra con Irán, en momentos en que los estrategas de Wall Street prevén que el mercado petrolero global vuelva a un superávit.

Los analistas del banco estadounidense señalaron en una nota del viernes pasado que, pese a los rebrotes puntuales, tanto EE.UU. como Irán tenían buenas razones para sostener el memorando de entendimiento que firmaron a mediados de junio, y agregaron que un salto en la oferta de petróleo podría ejercer presión a la baja sobre los precios durante la segunda mitad del año.

Recomendó a los operadores vender en los repuntes durante el verano boreal y proyectó que el Brent se ubicará entre u$s 60 y u$s 65 el barril hacia fin de año.

“Esperamos que el memorando se sostenga, no porque de golpe haya surgido confianza, sino porque a ambas partes les conviene poco romperlo”, escribieron. “El contexto político más amplio apunta hacia la estabilización y un acuerdo, antes que a una nueva confrontación”.

La dinámica de oferta y demanda en el mercado petrolero sigue siendo “estructuralmente débil”, agregaron, “con balances capaces de virar hacia un superávit significativo si los productores optaran por acelerar la recuperación de la producción, algo que ya está a su alcance”.

El precio del Brent, el petróleo de referencia internacional, se disparó luego de que EE.UU. e Israel lanzaran los primeros ataques contra Irán a fines de febrero, y subió aún más cuando el estrecho de Ormuz quedó en la práctica cerrado al tráfico marítimo.

Tocó un pico de más de u$s 126 el barril el 30 de abril, el nivel más alto desde 2022, pero desde entonces viene cayendo ante las expectativas de los inversores de que terminen las hostilidades y tras el acuerdo firmado en junio. El viernes, el Brent operaba con una baja de 0,3% a u$s 71,58 el barril.

Las proyecciones de Citi están por debajo del consenso del resto del mercado: la mediana de las previsiones de Wall Street para fines de 2026 ubica al Brent en u$s 78 el barril, según datos de Bloomberg. Los contratos de enero para el Brent cotizan en torno a u$s 73.

Gráfico de línea del Brent, en u$s por barril, que muestra que los precios del petróleo cayeron desde que EE.UU. e Irán cesaron los combates Financial Times

A mediados de junio, Goldman Sachs recortó su proyección de fin de año para el Brent a u$s 80 el barril. En notas recientes, su equipo de commodities destacó una rápida reanudación de los flujos de petróleo desde el Golfo, y la proyección de u$s 80 se basa en un regreso a los niveles de tráfico previos a la guerra por el estrecho de Ormuz hacia fines de julio.

Sin embargo, el banco señaló que un escenario más optimista para la normalización de la oferta petrolera ubicaría al Brent en torno a u$s 60 hacia fines de 2026. Pero esto supone que las exportaciones de petróleo del Golfo vuelvan a niveles previos a la guerra en “los primeros días de julio”, que la producción mundial de crudo supere las expectativas en más de 1 millón de barriles diarios y que la demanda sea más débil de lo previsto.

Los volúmenes de embarques a través del estrecho aumentaron a 7 millones de barriles diarios de crudo, frente a los 15 millones previos al conflicto, según analistas de Citi.

Sostienen que los volúmenes de embarques a través del estrecho probablemente sean mayores a lo que sugieren los datos oficiales, ya que muchos buques tienen sus transpondedores desactivados por razones de seguridad.