La acción aeroespacial que se disparó más de 200% en un año y todavía tiene potencial para subir otro 40%
La firma se consolidó como una de las principales apuestas del nuevo auge espacial, con contratos récord y su ingreso al Nasdaq-100. En diálogo con El Cronista, especialistas explican por qué el mercado espera otro salto y cómo se puede invertir desde Argentina.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 23 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.