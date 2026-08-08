Cada vez que el dólar empieza a mostrar una tendencia alcista, una reacción habitual entre los argentinos es salir a comprar divisas para resguardar sus ahorros. La búsqueda de cobertura frente a una posible pérdida de poder adquisitivo vuelve a poner a la moneda estadounidense en el centro de las decisiones financieras.

Sin embargo, los especialistas advierten que el principal error en estos momentos es tomar decisiones impulsivas y pensar que la única alternativa es comprar dólares y guardarlos. Para quienes tienen pesos disponibles o ya cuentan con dólares ahorrados, existen distintas estrategias que pueden permitir proteger el capital y, al mismo tiempo, generar rendimiento.

“ Está habiendo espacio y tiempo para comprar a los precios que cada uno quiera ”, explicó Gastón Lentini, fundador de El Doctor de Tus Finanzas. Según el especialista, todavía existe margen para analizar la estrategia antes de tomar decisiones.

El error de comprar dólares por miedo y no analizar alternativas

Para Lentini, uno de los principales problemas aparece cuando los inversores reducen sus opciones a dos caminos: quedarse en pesos o comprar dólares. Según explicó, hoy existen otros instrumentos que permiten cubrirse de una eventual suba cambiaria.

“Si alguien tiene excedentes de pesos, en lugar de pensar en comprar dólares como única alternativa en un escenario de solo 2 variables, le sugiero evaluar un panorama más amplio dentro del mercado ”, señaló.

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Entre las alternativas mencionó los fondos comunes de inversión, los bonos dolarizados (que se compran en pesos pero tienen rendimientos en dólares) y las acciones o Cedears para quienes tengan un horizonte de inversión más largo.

Qué hacer con los dólares que ya tenés

Una de las decisiones más frecuentes entre los ahorristas es comprar dólares y dejarlos guardados. Para Lentini, esa estrategia puede servir como cobertura, pero tiene un costo: la pérdida de valor del dinero con el paso del tiempo.

“ Comprar usd y guardarlos tiene un solo sentido: escapar del peso ”, afirmó. Sin embargo, agregó que el contexto internacional también obliga a revisar esa estrategia: “Luego de la pandemia, el déficit de EEUU y la inflación hace que el USD pierda mucho valor y en los últimos 5 años acumula 25%, por lo cual debemos cambiar el paradigma”.

Por eso, el especialista considera importante que los inversores comiencen a familiarizarse con alternativas que permitan que esos dólares generen algún rendimiento. “ La principal sugerencia aquí no es en qué invertir, sino, invertir una porción mínima para superar los miedos y aprender cómo funciona el mercado ”, sostuvo.

Entre las opciones para quienes buscan dolarizar sus inversiones mencionó fondos comunes de inversión en dólares y bonos, aunque recomendó hacerlo con asesoramiento profesional.

¿Cuánto de la cartera conviene tener en dólares?

Lentini explicó que, en un país bimonetario como Argentina, los inversores cuentan con distintas alternativas para protegerse sin necesidad de mantener todos sus ahorros en efectivo.

“Desde nuestro punto de vista siendo un país bimonetario solo sugerimos invertir en pesos para aquellos casos en que requieran estar en moneda local sino, hoy el mercado ofrece una enorme cantidad de activos que nos dolarizan, tanto en renta variable como renta fija ”, indicó.

Además, destacó que existen instrumentos internacionales para quienes buscan reducir la exposición al riesgo argentino. “Podemos optar por buscar rendimientos en bonos de países de LATAM que pueden rendir entre 6-8% anual en USD con un mínimo riesgo argentino”, explicó.

Qué hacer si tenés pesos y creés que el dólar puede seguir subiendo

Para quienes todavía tienen pesos y buscan una estrategia ante un escenario de mayor presión cambiaria, Lentini recomienda analizar instrumentos que permitan cubrirse de la inflación y de una eventual depreciación.

“Hoy quien tiene pesos puede optar por bonos de empresas privadas como YPF o PAMPA y así obtendrá rendimientos que lo cubran de la inflación del USD de forma bastante segura”, afirmó.

Otra alternativa, según el especialista, es buscar una dolarización directa mediante fondos comunes de inversión en dólares que inviertan en bonos latinoamericanos. “Así elimina el riesgo de moneda y además el nacional”, agregó.

Para inversores con mayor tolerancia al riesgo, también mencionó otras alternativas, como comprar oro o plata a través de Cedears.