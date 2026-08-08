El dólar sigue al alza: los errores que conviene evitar cuando todos salen a comprar
Muchos ahorristas buscan refugiarse en la moneda estadounidense. Sin embargo, especialistas advierten que comprar billetes y dejarlos inmovilizados puede no ser la mejor estrategia y explican qué alternativas existen para proteger los ahorros.
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 8 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.