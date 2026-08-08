En un contexto donde la inteligencia artificial (IA) se convierte en una palanca fundamental para la transformación empresarial, Globant dio un paso significativo al anunciar su alianza con Anthropic. Esta colaboración apuesta por Claude, una herramienta de IA que ya está en manos de 28.500 empleados de la compañía y promete revolucionar la forma de trabajar en diversas industrias.

El acuerdo entre Globant y Anthropic refuerza el posicionamiento de la primera como un proveedor de servicios “AI-native”. A través de la introducción de AI Pods, Globant transforma su modelo de negocio tradicional basado en “horas-hombre” hacia un enfoque basado en suscripciones mensuales para servicios como desarrollo de software y diseño, potenciados por IA. Estas unidades permiten a las empresas adoptar soluciones de IA de manera más eficiente, beneficiándose de la agilidad y escalabilidad que ofrecen.

Claude y su rol en la transformación laboral

El acceso a Claude a los 28.500 Globers marca un antes y un después en la implementación de IA en la empresa. Con esta herramienta, Globant busca potenciar la productividad, la automatización de procesos y la implementación de flujos de trabajo inteligentes. Martín Migoya, CEO de la compañía, afirmó que “adoptar la inteligencia artificial más avanzada no se trata solo de incorporar tecnología, sino de transformar la forma en que trabajamos y generamos valor”.

Los AI Pods se definen como equipos conformados por agentes de IA, supervisados por expertos, que aseguran la calidad y alineación estratégica en cada proyecto. Este modelo agnóstico permite a Globant adaptarse a los modelos de IA que mejor se desempeñen en cada caso, asegurando soluciones personalizadas y eficientes para sus clientes.

Los AI Pods se definen como equipos conformados por agentes de IA. ChatGPT

La solución a un desafío crítico de la industria

Además de mejorar la productividad, la implementación de Claude y los AI Pods busca resolver un desafío recurrente en las empresas: la necesidad de generar un impacto medible en el negocio. La alianza pretende llevar las iniciativas de IA de las pruebas piloto a implementaciones a gran escala, facilitando la adaptación de los equipos ante la transformación digital que se está llevando a cabo en múltiples sectores, como los medios de comunicación, la aerolínea, el gaming y la hospitalidad.

En un momento donde la tecnología avanza rápidamente, la adopción de herramientas avanzadas de IA como Claude puede ser clave para que las empresas se mantengan competitivas. Phil Samenuk, responsable de asociaciones en Anthropic, destacó que “Globant está transformando la manera en que sus equipos colaboran con los clientes, acelerando la generación de resultados específicas para cada industria”.

Un vistazo al futuro del trabajo en la era de la IA

A medida que las empresas buscan integrar la IA en sus procesos, se avecina un cambio radical en el mundo del trabajo. El uso de AI Pods demostró tener un impacto positivo en el rendimiento operativo y en la reducción de plazos de entrega. La combinación de la experiencia de Globant y la tecnología de Anthropic no solo mejorará la eficiencia, sino que también permitirá a las empresas innovar más rápidamente en un mercado en constante evolución.

La relevancia de esta alianza se manifiesta en el contexto actual, donde la transformación digital y la búsqueda de nuevas capacidades laborales son imperativos. La incorporación efectiva de IA en los flujos de trabajo puede proporcionar a las organizaciones una ventaja competitiva significativa en un panorama empresarial cada vez más desafiante.

En conclusión, la integración de Claude en los AI Pods de Globant no solo redefine la forma en que se gestionan los proyectos tecnológicos, sino que también plantea un futuro donde la colaboración hombre-máquina será esencial para alcanzar nuevos niveles de éxito en las industrias globalmente. A medida que la IA siga evolucionando, su capacidad de impactar positivamente en la productividad y la innovación continuará siendo un tema clave en los próximos años.