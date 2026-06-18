Mientras buena parte del mercado cripto sigue enfocada en los movimientos diarios de Bitcoin, un fenómeno mucho más profundo ocurre en los mercados globales: la valuación de SpaceX ya se acerca a duplicar la capitalización de mercado de la mayor criptomoneda del mundo.

Tras su histórica salida a bolsa, SpaceX alcanzó una valuación cercana a los u$s 1,75 billones, impulsada por una demanda récord que superó los u$s 70.000 millones por parte de inversores minoristas. En paralelo, Bitcoin atraviesa un mercado bajista y cotiza cerca de los u$s 62.000, con una capitalización que ronda los u$s 1 billón.

Un dato que refleja hasta qué punto cambió el mapa de los activos globales es la posición que ocupa actualmente SpaceX en el ranking mundial de activos por capitalización de mercado.

A este jueves, la empresa de Elon Musk cuenta con una valuación estimada en u$s 2372 billones, la compañía aeroespacial se ubica así en el noveno lugar entre los activos más valiosos del planeta y supera ampliamente a Bitcoin, cuya capitalización ronda los u$s 1255 billones.

La diferencia entre ambos alcanza los u$s 1117 billones, lo que implica que SpaceX vale cerca de un 89% más que toda la red Bitcoin.

Dicho de otra manera, la criptomoneda más importante del mundo representa apenas el 53% del valor de mercado atribuido actualmente a la empresa detrás de Starlink y los lanzamientos espaciales reutilizables.

La comparación resulta especialmente llamativa porque durante años Bitcoin fue considerado uno de los activos de crecimiento más disruptivos del mercado global.

Sin embargo, el fuerte salto de valuación de SpaceX, impulsado por el negocio satelital, los avances en Starship y las expectativas de expansión en infraestructura espacial y conectividad global, terminó por colocar a la compañía privada por encima de numerosos gigantes bursátiles y también de la principal criptomoneda.

El contraste es aún más relevante si se considera que ambas historias comparten un elemento común: Elon Musk. Mientras Tesla mantiene una exposición significativa a Bitcoin en su balance y SpaceX posee miles de BTC en tesorería, hoy la empresa espacial vale casi el doble que toda la red de la criptomoneda que el propio Musk ayudó a popularizar entre los inversores minoristas.

La nueva competencia por el capital especulativo

Durante años, Bitcoin fue considerado el principal activo para capturar las apuestas más agresivas de crecimiento y disrupción tecnológica. Pero el escenario comenzó a cambiar.

La explosión de la inteligencia artificial generativa, el auge de los centros de datos, la carrera espacial privada y la expansión de Starlink crearon una nueva categoría de activos capaces de competir directamente con las criptomonedas por el dinero de los inversores.

De hecho, varios analistas señalan que parte de las salidas registradas en los ETF spot de Bitcoin durante los últimos meses podrían estar vinculadas a una rotación hacia compañías asociadas al boom de la IA.

Desde principios de junio, los ETF spot de Bitcoin acumularon rescates por más de u$s 2100 millones, mientras que las acciones vinculadas a inteligencia artificial continúan absorbiendo buena parte de los nuevos flujos globales.

SpaceX y Bitcoin

El prospecto de salida a bolsa de SpaceX reveló que la compañía posee 18.712 bitcoins en su balance, equivalentes a más de u$s 1200 millones a precios actuales.

Es decir, una de las empresas que hoy compite por captar el capital de riesgo de Wall Street considera a Bitcoin un activo estratégico de tesorería.

La firma de Elon Musk se suma así a una tendencia cada vez más visible entre grandes corporaciones que utilizan BTC como reserva de valor de largo plazo, incluso en momentos donde el mercado atraviesa correcciones profundas.

¿Amenaza o señal alcista?

Para algunos analistas cripto, el ascenso de SpaceX no representa una amenaza sino una validación.

Argumentan que el hecho de que una empresa valuada en casi u$s 2 billones mantenga miles de bitcoins en su balance confirma que los activos digitales ya forman parte de la infraestructura financiera de las corporaciones más innovadoras del planeta.

Desde esta perspectiva, la cuestión no sería si SpaceX desplazará a Bitcoin, sino cuánto tiempo tardarán más compañías tecnológicas en seguir el mismo camino y sumar BTC a sus reservas.

La respuesta podría definir el próximo gran ciclo del mercado cripto. Porque mientras Wall Street debate entre inteligencia artificial, espacio y activos digitales, Musk decidió apostar por los tres al mismo tiempo.