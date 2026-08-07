Argentina empezó la semana con precimitaciones en diferentes regiones del país. El temporal continuará durante las próximas 48 horas, con una fuerte tormenta con granizo que afectará a varias provincias.

Las lluvias serán constantes por dos días seguidos y estarán acompañadas por ráfagas de viento de más de 70 km por hora.

La alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional prevé un escenario complejo con posibles interrupciones en tránsito y servicios.

Qué provincias golpeará la tormenta

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la noche del viernes 7 de agosto en Ushuaia, Tierra del Fuego, y se extenderá durante el fin de semana.

Generado con IA.

La zona se verá afectada con tormentas y nevadas que iniciarán en la tarde del viernes 7 de agosto y continuarán hasta la tarde noche del domingo 9.

Las lluvias serán constantes y la intensa ola de frío polar podría generar caída de granizo y nieve. Las temperaturas oscilarán entre los 0° y una máxima de 5°, mientras que las ráfagas de viento superarán los 70 km/h.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas y un cielo parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones para las próximas jornadas.

La máxima será 13° para el sábado 8 y domingo 9 de agosto, mientras que la mínima alcanzará los 4° hacia el cierre del fin de semana.