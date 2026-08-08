Rafael Rofman es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Demografía Social por la Universidad Nacional de Luján y Ph.D. en Demografía por la Universidad de California, Berkeley.
Actualmente se desempeña como investigador afiliado del Centro de Estudios de Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés.
Entre 2002 y 2020 trabajó en el Banco Mundial, donde fue líder de Programa en las áreas de Educación, Salud, Protección Social y Empleo, Pobreza y Género, con responsabilidad sobre Argentina, Paraguay y Uruguay.